◇MLB カブス3-1パドレス(日本時間3日、リグリー・フィールド)

MLBワイルドカードシリーズでカブスに敗れたパドレスのダルビッシュ有投手がシーズンを振り返りました。

ダルビッシュ投手はこの日のシリーズ第3戦で先発し2回途中21球2失点で降板。チームも2点差で敗れダルビッシュ投手のシーズンが終わりました。

今季は右肘の炎症で開幕から出遅れ7月8日に初登板。それでも7月31日に今季初勝利で日米通算単独トップとなる204勝をマークするなど15試合の登板で5勝5敗防御率5.38の成績を残しました。

この日の投球について「もちろんそれはピッチャーとしてもプロとしても悔しいです。まずは今終わったばっかりなので、しっかり休んでそこからまたいろいろ考えたいと思います」と語りました。

今季はプロ21年目、39歳のシーズンとなりましたが「とにかく疲れましたね。肘もそうですけど、それに対してアジャストもしなきゃいけないですし、ある程度いろんな不具合と毎球毎球向き合いなので。体もそうですけど、精神的に疲れたという年でした」と振り返りました。

1年を通じて自身の投球については「球速とかムーブメントとかだけじゃなくてリリースするときの強さが大事だなとか、コントロールが大事だとか、そういうところですかね今年は。まだ成長はできると思う」とコメントしました。