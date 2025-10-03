金沢市で27日、高校生のプレゼンバトルが行われました。テーマは脱炭素社会。社会問題と本気で向き合う高校生の姿を追いました。

高校生

「カーボンニュートラルも実現します」「振動発電で発電します」「より充実できるような社会を作っていきたいと思います」

金沢大学で行われた白熱のプレゼンバトル。北海道・石川県・佐賀県で行われた予選を勝ち上がった6チームが発表しました。テーマは「10年後に体育館をカーボンニュートラルにせよ！」

カーボンニュートラルとは二酸化炭素などの温室効果ガスの「排出量」が森林や太陽光発電を活用することで実質ゼロになる状態をいいます。

金沢二水高校・山崎華花さん

「体育館は火を使ってるわけでもなければ、体で動いているところだから、大丈夫じゃないと思っていたが、調べてみて人間が排出している呼吸や使っている電気量を0にすることって難しいんだなと実感しました」練習していたのは、一風変わった自己紹介…？

2年生の山崎華花さんがリーダーを務める金沢二水高校のチーム。メンバーは、このプロジェクトへの参加をきっかけに集まった4人です。

この班は一風変わった自己紹介でのプレゼンを練習していました。

金沢二水高校・田村洋人さん

「内閣総理大臣こと山崎華花は、ばつまる班のリーダーとして頼れる存在です」

チーム内の役割は、リーダーの内閣総理大臣にはじまり外務大臣や環境大臣など。この理由について、考案者の総務大臣に聞いてみると…？

金沢二水高校・田村洋人さん

「自分が政治を目指しているせいもあって、脳みそがちょっと政治に浸食されているところはありますね」

県政への進出を目指す総務大臣・田村洋人さんのアイデアに山崎さんは…。

金沢二水高校・山崎華花さん

「こんな名前を私が名乗っていいのかという気持ちはあったんですけど、この名前がついたことでより責任感が生まれたと思います」北海道・佐賀のライバルと初顔合わせ

今年8月、大阪。全国各地のリーダーが集まり、ライバル同士の進捗を初めて披露しあう中間報告会です。

ライバルチームの発表

「自分で健康もカーボンニュートラルも作り出す、グリーンステップスプロジェクトを提案します」「この体育館を地域に向けて開放することによって人々に運動、そして交流の機会を提供することができます」「体育館での体育の授業などで人が動くことで発電できる仕組みを導入します」

金沢二水高校・山崎華花さん

「すごい…。自分たちとは違うところに着目していてすごいと思いました」プロジェクトを支える大学生

金沢大学4年・高橋美帆さん

「金沢二水高校に20回以上は来ていると思います」

最終審査会の前日、金沢二水高校を訪れていた金沢大学4年の高橋美帆さん。県外も含めたすべてのチームのアドバイザーを務めてきました。

金沢大学4年・高橋美帆さん

「原稿はガチガチに作らなくてもいいんじゃない？原稿を作ったらそれを思い出そうっていう脳になると思うから」

最終審査会、当日。本番直前、席に着くまでプレゼンの最終確認です。

橋本月那さん

「間を作っていい、もっと間を作ってもいい」

迎えた本番、大学教授など審査員は7人です。参加者全員が学業と並行しながらこの日のために準備を進めてきました。

金沢二水高校・山崎華花さん

「やばいです。めっちゃ緊張して泣きそうなんですけど、でも後悔ないようにみんなで頑張りたいなと思っています」いよいよ本番、発表時間は12分

いよいよ、本番。与えられた発表の時間は12分です。

金沢二水高校・山崎華花さん

「『ちょっと休憩といってスマホを触ったらリール動画を何時間も見てしまっていた』ということや『レポートが面倒だからAIに全部任せて提出した』なんて経験、一度はあるんじゃないでしょうか？」

スマホの過剰な利用やAIへの依存を課題と位置づけ、体育館を使った解決策を提案しました。さらに、照明をLEDに変えることやパネルに冷水や温水を循環させる「輻射式冷暖房」を活用した上で、太陽光発電により電力を生み出すシステムを提案しました。

金沢大学・金間大介教授

「スマホから離れた時間をカウントして最後にそれを電力で、ランタンで返すって面白いアイディアだなと思いました」

そして、結果の発表です。

「大賞です…エコ・ミニ佐賀県。佐賀西高校の北島班です。おめでとうございます」

優勝は叶いませんでしたが、実現可能性やプレゼンの質が高く評価された山崎さんたち。

金沢二水高校・桝藏直子教諭

「参加前に比べて自信を持っているように見える。それは、美帆さんもそうなんですけど、企業の方とのメンターを通して大きくすごく成長したという風に思います」

金沢大学・金間大介教授

「みんな最初の頃は私たちの指示に従うような形でしたが、最後は高校生の方からこうしたいと言ってくるように変わりました。提案できる側に変わったのがとても大きな成長だと思います」

目に涙を浮かべる山崎さん。

金沢二水高校・山崎華花さん

「今度からは時間とかもちゃんと考えてみんなが楽しく活動できるように…。うちらは全部やることやりましたよって言いたくて、みんなと絶対泣かんようにしようって言ってたんですけど」

その涙と笑顔の裏には仲間とともに課題と向き合ってきた大切な時間がありました。