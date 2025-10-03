「何ができる？」トイレットペーパーの芯を捨てず→16個使った工作に反響「アイデアいただき」【ママリ】

トイレットペーパーの芯で華やかなリース飾り

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、トリッシュ(@torish935)さんの投稿です。工作のためにお菓子の箱やラップの芯などを取っておく、という家庭もあるのではないでしょうか。トリッシュさん一家は、トイレットペーパーの芯を誰も捨てないようにしているそう。ペーパーの芯を大量に使った鮮やかな作品に、注目が集まりました。一体何ができるのでしょうか？

投稿者・トリッシュ(@torish935)さん一家は、トイレットペーパーの芯を誰も捨てないようにしているそう。ペーパーの芯を大量に使った鮮やかな作品に、注目が集まりました。一体何ができるのでしょうか？予想してみてくださいね。

©torish935

©torish935

トイレットペーパーの芯。誰も捨てないのはね、これで何かしら工作しようとみんな思ってるからなの🤭 さぁ、何ができるか…お楽しみに🥰 第一工程はこちら！

©torish935

©torish935

©torish935

第２工程は芯16本の切り込みのない方をホチキスでカチンとめてクルンと輪にして。第３工程でカラフルに塗って中央に好きな絵を描いて貼れば、こんな飾りの出来上がり～✨🥰 いくつも作ればもっと華やかになるよ😆🎶

トイレットペーパーの芯をなんと16個使って、華やかなリースができました！初めの切り込みを入れていた時点では鯉のぼりかな？と予想しましたが、ハロウィンやクリスマスの飾り、夏にはお花としてなど、さまざまな時期に使えそうですね。



この投稿には「このアイデア頂いて良いですか？」「飾りの色の並びも素敵👍」といったコメントが寄せられていました。切り込みを入れてホッチキスで留めるだけなので簡単！子どもたちが好きに絵を描いたり、色を塗ったりできるのもいいですね。トイレットペーパーの芯を使った工作のアイデアが素敵な投稿でした。ぜひ参考に作ってみてくださいね。

