料理研究家・桜井奈々、3度目の挑戦で入れたイタリアン「予想通り、、おいしすぎる」

料理研究家の桜井奈々が1日に自身のアメブロを更新。3度目の挑戦でようやく入店できたというイタリアンレストランを訪れたことを報告した。

この日、桜井は「いつ来ても行列すぎて入れなくて（予約がベスト）」という人気のイタリアンレストランについて「初めて入れました 3度目！！」と報告し、料理の写真を公開した。

続けて「クワトロフォルマッジおいしすぎる」とピザを絶賛し「そして名物の紅茶プリン 甘さ控えめでおいしかためも嬉し」とデザートにも満足した様子でコメント。「予想通り、、おいしすぎる これは観劇時の楽しみ倍増だわ」とつづった。

また「今日は夫が超絶楽しみにしていた劇団四季のバックトゥザフューチャー」と報告。チケットについて「まともにチケット買おうとしたら来年の9月 そこまで売り切れという凄まじい人気っぷり」と明かし「キャンセル拾いおばさんと化して頑張って探した今日のチケット」と入手までの経緯を説明した。

最後に「今週は劇団四季にささげるweek では未来と過去へ行ってきます」とお茶目につづり、ブログを締めくくった。