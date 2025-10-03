HYDE×ミャクミャクグッズ、万博残り10日で登場「欲しすぎる…」「通販お願いしたいです」 きょう3日に和歌山DAY
大阪・関西万博（大阪・夢洲）は閉幕（10月13）を控え、きょう3日に「和歌山DAY」が実施されている。夜には、ミュージシャン・HYDEのスペシャルライブを開催する。
【写真】万博残り10日で登場…HYDE×ミャクミャクのグッズ
HYDE公式Xでは、ミャクミャク×HYDEのコラボグッズを公開。「ミャクミャクとHYDEがコラボした大阪・関西万博『和歌山DAY』HYDEスペシャルライヴ グッズは現在EXPOアリーナMatsuri内で販売中！先行販売中はチケットがない方もグッズご購入いただけます！」と呼びかけた。
グッズでは、HYDEがミャクミャクになりきっているほか、「えいやっ！ミャクミャク」アイテムもある。「#なんて素敵な和歌山なんでしょう」「#ミャクミャク」と、会場を楽しむ写真も披露された。
ファンからは「欲しすぎる…」「通販お願いしたいです」など、多数の声。
また、オーストリア観光公式Xでは「オーストリア館では、我らが観光大使であり和歌山出身のHYDEさんのウィーンでの動画を特別に上映します またレストランでは、ひろき真冬さんの描き下ろしイラストも展示します」と予告。6月のオーストリアウィークの際と同じ動画となり、ランダム上映されるという。
