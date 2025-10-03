¡Ø¥í¥Ã¥ー¡ÙÉñÂæÎ¢±Ç²è¡¢¥«ー¥ë¡¦¥¦¥§¥¶ー¥¹Ìò¤¬·èÄê
¥·¥ë¥Ù¥¹¥¿ー¡¦¥¹¥¿¥íー¥ó¼ç±é¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°±Ç²è¡Ø¥í¥Ã¥ー¡ÙÀ½ºî¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÇ÷¤ëÅÁµ±Ç²è¡ØI Play Rocky¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ç¡¢¡Ø¥Óー¥ë¡¦¥¹¥È¥êー¥È¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¡Ê2018¡Ë¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¤¬¡¢¥¢¥Ý¥í¡¦¥¯¥êー¥ÉÌò¤ò±é¤¸¤¿¸Î¥«ー¥ë¡¦¥¦¥§¥¶ー¥¹Ìò¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
1976Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥í¥Ã¥ー¡Ù¤Ï¡¢ÊÆ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤ËÊë¤é¤¹Íî¤Á¤³¤Ü¤ì¥Ü¥¯¥µー¡¢¥í¥Ã¥ー¡¦¥Ð¥ë¥Ü¥¢¤ÎÄ©Àï¤ÈÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡£¤½¤Î¸å5ºî¤ÎÂ³ÊÔ±Ç²è¤¬À½ºî¤µ¤ì¡¢2015Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ±Ç²è¡Ø¥¯¥êー¥É¡Ù¥·¥êー¥º¤âÃÂÀ¸¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤È¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥·¥êー¥º¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Áí¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï17²¯¥É¥ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ê°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØI Play Rocky¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥íー¥ó¤¬¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÁ°¤Î²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤Ë¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤ë¡£¥¹¥¿¥íー¥óÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¢ー¥ßー¡×¡Ê2020¡Ë¡Ø¥Ñー¥×¥ë¡¦¥Ïー¥È¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥¤¥Ã¥Ý¥êー¥È¤À¡£¤Ê¤ª¡¢¥¹¥¿¥íー¥ó¤ÏËÜ´ë²è¤òÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡£
¥¸¥§ー¥à¥º¤¬±é¤¸¤ë¥¦¥§¥¶ー¥¹¤Ï¡¢¥×¥í¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¤«¤éÇÐÍ¥¤ËÅ¾¿È¸å¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦G¡¦¥¢¥ô¥£¥ë¥É¥»¥ó´ÆÆÄ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¡Ø¥í¥Ã¥ー¡Ù¡Ê1976¡Ë¤Ç¥í¥Ã¥ー¤ÎÅ¨Ìò¤È¤Ê¤ë¥Ø¥Óーµé¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢¥¢¥Ý¥íÌò¤ò¾ÝÄ§Åª¤Ë±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¤À¡£¤½¤Î¸å¤â3ºîÏ¢Â³¤ÇÂ³Åê¤·¡¢¡Ø¥í¥Ã¥ー4¡Ù¡Ê1985¡Ë¤Ç¤ÏÂÐÀïÁê¼ê¥É¥é¥´¤Î°ì·â¤ËÅÝ¤ì¤ÆÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ý¥í¤Î¥ì¥¬¥·ー¤Ï¡Ø¥¯¥êー¥É¡Ù¥·¥êー¥º¤ÇÈà¤ÎÂ©»Ò¥¢¥É¥Ë¥¹¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥§¥¶ー¥¹¤Ï¡¢2024Ç¯2·î1Æü¤Ë±ÊÌ²¤·¤¿¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ø¥°¥êー¥ó¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¡Ê2018¡Ë¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¾ÞºîÉÊ¾Þ¡¦µÓËÜ¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¥Ôー¥¿ー¡¦¥Õ¥¡¥ì¥êー¡£µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Øº½¤ÈÌ¸¤Î²È¡Ù¡Ê2003¡Ë¤ä¡ØZ Bull ¥¼¥Ã¥È¡¦¥Ö¥ë¡Ù¡Ê2018¡Ë¤Î¥Ôー¥¿ー¡¦¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡£¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥À¥à¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Î¥È¥Óー¡¦¥¨¥á¥ê¥Ã¥Ò¡¢¡Ø¥°¥é¥ó¥É¥Ô¥¢¥Î¡¡ÁÀ¤ï¤ì¤¿¹õ¸°¡Ù¡Ê2013¡Ë¤Î¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ð¥Ï¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¥¦¥§¥¶ー¥¹Ìò¤ò±é¤¸¤ë¥¸¥§ー¥à¥º¤Ï¡¢ºîÉÊ¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¡Ø¥°¥íー¥êー¡¿ÌÀÆü¤Ø¤Î¹Ô¿Ê¡Ù¡Ê2015¡Ë¡¢¡Ø¥Óー¥ë¡¦¥¹¥È¥êー¥È¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¡Ê2018¡Ë¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñÇÉºîÉÊ¤«¤é¡¢¡Ø21¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡Ù¡Ê2019¡Ë¤ä¡Ø¤½¤ì¤Ç¤âÌë¤ÏË¬¤ì¤ë¡Ù¡Ê2025¡Ë¤Ê¤É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥¹¥ê¥éー¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ëºîÉÊ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥§ー¥à¥º¤¬¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¸Î¥¦¥§¥¶ー¥¹¤òÁÉ¤é¤»¤ë±éµ»¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
