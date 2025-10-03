モー娘。野中美希、膝上ミニワンピ姿で台湾満喫「夜市楽しそう」「私服可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/10/03】モーニング娘。'25の野中美希が2日、自身のInstagramを更新。膝上ミニワンピース姿で台湾の夜市を楽しむ様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】モー娘。メンバー、膝上ミニで美脚披露
野中は「寧夏夜市」とコメントを添え、台湾の夜市を訪れた際の写真を投稿。膝上丈の白いミニワンピースを着用し、ピースサインをする野中の姿が収められており、夜の街に映える可愛らしい私服姿となっている。
この投稿に、ファンからは「夜市楽しそう」「私服可愛い」「台湾満喫してるね」「スタイル抜群」「美味しいものも食べれたかな？」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
◆野中美希、膝上ミニワンピ姿で台湾の夜市満喫
◆野中美希の投稿に反響
