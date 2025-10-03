TRF・YU-KI、網タイツで美脚透ける ミニスカ姿に「かっこいい」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2025/10/03】TRFのDJ KOOが10月2日、自身のInstagramを更新。網タイツ姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】TRF・YU-KI、セクシーなミニスカ×網タイツ姿
YU-KIは「お写真は先月のある現場のものですがあっという間に10月よ」とつづり、オフショットを公開。「充実した1日を過ごしていたいなあとつくづく思います」と心境を明かした。ミニ丈のフリルスカートに網タイツとブーツを合わせた個性的な衣装姿で、スラリとした美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「かっこいい」「スタイル抜群」「美脚に目がいく」「可愛すぎる」「見惚れてしまう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】TRF・YU-KI、セクシーなミニスカ×網タイツ姿
◆YU-KI、ミニスカート姿×網タイツで美脚を披露
YU-KIは「お写真は先月のある現場のものですがあっという間に10月よ」とつづり、オフショットを公開。「充実した1日を過ごしていたいなあとつくづく思います」と心境を明かした。ミニ丈のフリルスカートに網タイツとブーツを合わせた個性的な衣装姿で、スラリとした美しい脚を見せている。
◆YU-KIの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「かっこいい」「スタイル抜群」「美脚に目がいく」「可愛すぎる」「見惚れてしまう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】