BLACKPINKリサ、美ボディ大胆透けタイトドレス姿が話題「二度見した」「着こなせるのすごい」
【モデルプレス＝2025/10/03】BLACKPINK（ブラックピンク）のリサ（LISA）が2日、自身のInstagramを更新。透け感のあるドレス姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】BLACKPINKリサ、ボディラインくっきり全身透けるドレス姿
リサは黒いハートマークの絵文字を投稿し、自身のドレスアップした写真を公開。黒を基調としたシースルーのタイトドレスを着用し、引き締まった美しいボディラインを大胆に披露している。
この投稿に、ファンからは「二度見した」「着こなせるのすごい」「スタイル抜群」「麗しい」「眼福」「かっこいい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
