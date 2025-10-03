自力修理はやめておきましょう。

いや、やらないよ！という人が99％だと思うのですが、残り1％の勇者にもAirPods Pro 3の分解修理はあまりおすすめはできません。

iFixitの分解レポートによると、AirPods Pro 3はイヤホン、ケース共にバッテリーは接着剤で密封されていて、分解には専用工具と高温が必要。そのため、イヤホンとケースを傷つけずバッテリーを交換する方法はないとしています。

Image: iFixit

見るも無惨にバラバラになったAirPods Pro 3。iFixit独自の修理しやすさスコアは10点満点中0点となっています（他のAirPodsたちも軒並み0点です）。

じゃあバッテリー交換は？→ アップル公式の修理で対応しましょう

こうも分解難易度が高いとバッテリー交換どうすれば？

となりますが、やはり安全度からアップル公式のバッテリー交換サービス一択かと思います。

Image: Apple

修理費用（バッテリー交換）は7,900円。これだけ見ると結構良心的では？ とも思うのですが、これ片耳です。2つで1万5800円。バッテリーケースも含めると2万3600円になる計算。

でも、AirPods Pro 3を新品で買おうとしたら3万9800円ですからね。修理の方が断然安く済む計算。

僕のAirPods Pro 2、そろそろバッテリー厳しいな…って感じていてAirPods Pro 3への乗り換えも考えていたんですが…バッテリー交換で延命しようかしら？

アップデートは大きく、期待感もあるのですが…。なやましい！

