将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）に佐々木勇気八段（31）が挑戦する第38期竜王戦七番勝負は10月3日、東京都渋谷区の「セルリアンタワー能楽堂」で第1局1日目の対局を行っている。注目の戦型は横歩取りに。意表の作戦選択に、解説陣からは「（佐々木八段は）自分が何が得意かよりも、何が勝てるかを中心に考えている」と印象を語っていた。

防衛5連覇で「永世竜王」の資格獲得を目指す藤井竜王と、2期連続挑戦で初戴冠を狙う佐々木八段が激突する注目のシリーズが開幕した。

角道を開けた藤井竜王に対し、後手の佐々木八段は左金を上がって横歩取りへと誘導。意表の作戦選択とあり、ABEMAで解説を務めた黒沢怜生六段（33）、脇田菜々子女流初段（28）からは「（佐々木八段は）自分が何が得意かよりも、何が勝てるかを中心に考えられている」とコメント。「それに対する藤井竜王の受け止め方も興味深い」と今後の展開に期待を寄せていた。

1日目の昼食休憩を前に佐々木八段は1時間40分の長考に沈み、両者の持ち時間には大きな差がついている。それでも、黒沢六段は「佐々木八段は（作戦を）非常に練っている。時間差も予定通りで、午後に新たな構想が出てくるのではないかなと思う」と印象を語っていた。

持ち時間は各8時間の2日制。

【昼食の注文】

藤井聡太竜王 親子丼、アイスレモンティー

佐々木勇気八段 力うどん、ネギトロの細巻き、サラダ、アップルジュース

【昼食休憩時の残り持ち時間】

藤井聡太竜王 7時間24分（消費36分）

佐々木勇気八段 5時間20分（消費2時間40分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）