「ビールっ腹」や「浮き輪肉」など、なかなか落ちないお腹の肉に悩んでいる人は多いのではないでしょうか。日本体育大学の岡田隆教授は、「人体を太らせる力を持つ『三大栄養素(脂質・炭水化物・たんぱく質)』を自在に操り、たくさん食べても太らない体を作っていく」ことが「科学的に正しいダイエット」だと語ります。今回は、岡田教授の著書『日体大教授が教える 「脂肪燃焼」食 運動0でお腹が凹む!』から一部を抜粋してお届けします。

【書影】「最も太りやすい食べ方」、「最も痩せやすい食べ方」を、科学的根拠をもとに解説。岡田隆『日体大教授が教える 「脂肪燃焼」食 運動0でお腹が凹む!』

脂質を減らし、食物繊維を増やす

あらゆる食べ物には、長所と短所があります。例えば卵だと、非常に栄養価が高い反面、脂質が高いという短所があります。

でも私は、基本的にはＮＧ食材というものはないと考えています(ただし食物アレルギーの場合は除きます)。

すべてはバランスの問題。その時の状態に合わせて、うまく取り入れたり控えたり、他の食事や運動で帳尻を合わせさえすればいい。

また食材に関する長所・短所は、栄養面だけではありません。調達、価格、保存、調理など、ほかの要素も関係します。

最強に絞れるスーパー大麦

私は脂質を減らすだけでなく、食物繊維を増やすことも大切だと考えています。ただ野菜、海藻、きのこなど、食物繊維は調達、保存、調理の手間が、多少なりともかかるのが短所です。

そこでお勧めしたいのがスーパー大麦です。調達はネットで可能。調理はゆでるだけ。保存は購入時の乾燥状態なら長期可能。ゆでた後でも冷凍すれば、やはり長期保存が可能。そのまますぐに食べられるので、手間がほぼかからない。スーパー大麦はこのように短所が非常に少ない除脂肪食材です。

おかずに食物繊維を含む野菜を用意できなかった時や、ごはんが白米しかない時などは、簡単に食物繊維をプラスできる。ゆでたものを冷凍しておけば、レンジでチンするだけでいい。私はレンジを使わず、よく噛んで口の中の体温で解凍しています。

以前は、ご飯を炊く時に一緒に炊く定番の方法や、鶏むね肉やサラダなどにまぶして食べていましたが、今は食事のはじめによく噛んで食べています。食物繊維を先に摂る事で、その後に食べるものや順番を、あまり気にする必要がなくなります。またよく噛むことと食物繊維によってドカ食い、切れ食いを防ぐことができます。

ゆでただけの大麦を食べたことのない人は「そんなの美味しいのか」と思うかもしれません。断言します。おいしいですよ。穀物の優しい甘みがします。またよく噛む事で、十分に味わうことができます。私はこの優しい味をしっかり認識し、自分の味覚を常にリセットしています。

私にとって、すごく手応えを感じることのできる食材

ダイエッターなら誰しも経験があると思いますが、ダイエット中は便秘になりやすい。理由は簡単、食事の量が減り、便の量が減るからです。さらに食物繊維の摂取も少なくなり、より便が出にくくなる。

便秘はダイエットにも健康にもマイナスでしかない。便秘は、腸内環境が悪化しているわかりやすいサイン。ダイエットしているのに、腸内環境の悪化によって太りやすい体質になってしまう。また、腸に便がたまっていることで、体重はその分だけ増え、ダイエットのやる気を低下させてしまいます。もう地獄です。



（写真提供：Photo AC）

私もこの「がんばっているのに痩せないどころか太ってしまう、ダイエット地獄」を味わいました。食べる量を減らしているのに、少しも体重が減らない。むしろ重くなっていく。私の場合は、大会を控えていたので、焦りからメンタルもやられました。その時、食物繊維の量が足りていなかったことに気が付き、野菜を多めに摂り始めたのですが、あまり効果がない。

そこでスーパー大麦を食べたところ即、快便。２日もたたないうちに、理想の体重に整えることができたのです。数日に１回だった便が、１日に１〜２回も出るようになり、お腹も体重も軽くなる。実際、これを食べただけで、月２kg体重が減ったという人を、何人か知っています。さらに私は体調も、肌も、メンタルも回復しました。私にとって、すごく手応えを感じることのできる食材です。

肥満改善のために改良された品種

食物繊維には、水に溶ける水溶性食物繊維と、溶けない不溶性食物繊維があります。

水溶性食物繊維（と一部の不溶性食物繊維）は腸内細菌の餌となって発酵され、短鎖脂肪酸が生み出されて、痩せる効果などを全身にもたらし、健康にしてくれます。一方、不溶性食物繊維は便の量を増し、腸を刺激して排便を促します。どちらも、腸内環境を整えるには大切なものです。スーパー大麦はそのどちらも豊富に含んでいます。

さらに腸は長い臓器であり、腸の奥にまで届く食物繊維が十分でなければ、奥にいる腸内細菌は餌不足に陥り、腸全域にわたって健康を保つことができません。スーパー大麦は発酵に時間がかかり、腸の奥まで届くレジスタントスターチを豊富に含むため、この点も完璧と言えます。

※本稿は、『日体大教授が教える 「脂肪燃焼」食 運動0でお腹が凹む!』（講談社）の一部を再編集したものです。