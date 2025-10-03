LADORの香りを一度に堪能♡限定クリスマスコフレ2025登場

今年のクリスマスは、人気のパフュームヘアオイル「ラピタ」「ヒノキ」「アワーリーフ」を一度に楽しめるLADOR限定クリスマスコフレが登場。30mLのラピタ・ヒノキ、10mLのアワーリーフを華やかなリボン付きオブジェ風パッケージでお届け。ギフトにも自分へのご褒美にもぴったりの特別セットで、香りとツヤを日常に取り入れ、ホリデーシーズンを華やかに彩りましょう。

人気3種の香りを一度に楽しめる

LADORクリスマスコフレには、ブランドを代表する「ラピタ」「ヒノキ」に加え、美容誌ベストコスメを3冠受賞した「アワーリーフ」がセットに。

30mLのラピタ・ヒノキ、10mLのアワーリーフで、気分やシーンに合わせて香りを選べます。3つの香りを重ねてブレンドすることで、自分だけのオリジナル香りも楽しめるのが魅力です。

冬の髪に嬉しい軽やかケア

秋から冬は乾燥や静電気で髪が広がりやすい季節。LADORのパフュームヘアオイルはベタつかずサラッとまとまり、毛髪補修成分「ケラチン」で髪を保護。

自然なツヤと香りを同時に叶え、スタイリングをより上質に仕上げます。コンパクトサイズのアワーリーフはポーチにも収まり、外出先でも香りを楽しめます。

特別パッケージでギフトにも最適

クリスマスコフレのパッケージは、華やかなリボンをあしらったオブジェ風デザイン。自分へのご褒美はもちろん、贈り物としても喜ばれる特別仕様です。

公式EC、楽天市場、Amazon、ZOZOなどで\5,050（税込）で購入可能。10月22日（水）より順次発売されます。さらにSNSキャンペーンで抽選3名様にセットが当たるチャンスも♡

ホリデーシーズンを彩る香りの魔法



今年のクリスマスは、LADORクリスマスコフレで髪も香りも華やかに♡ラピタ、ヒノキ、アワーリーフの3種セットは、ツヤを与えながら自分好みの香りに調整可能。

コンパクトサイズで日常のさまざまなシーンにも寄り添い、ホリデーを特別な時間に変えてくれます。贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったりの一品となっています。