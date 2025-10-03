2024年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2024年10月22日）*****大石静さんが脚本を手掛け、『源氏物語』の作者・紫式部（演：吉高由里子さん）の生涯を描くNHK大河ドラマ『光る君へ』（総合、日曜午後8時ほか）。ドラマの放映をきっかけとして、平安時代にあらためて注目が集まっています。そこで今回は皇子を出産する前の彰子について、新刊『女たちの平安後期』をもとに、日本史学者の榎村寛之さんに解説をしてもらいました。

『栄花物語』に記された彰子

『栄花物語』は、宇多天皇の即位に始まるひらがなで書かれた歴史書である。

正編と続編からなり、正編は紫式部の同僚だった赤染衛門により、1030年頃に書かれたという。

この本では、長保元年（999）に数え12歳で入内したころの道長の娘、女御藤原彰子を、髪は背丈より五、六寸（15センチ余り）長く、大変美しかったとしており、また、20歳頃の描写として、髪が長いとともに、小柄で色白、頬は赤かったとしている。

その幼げで小柄な姫が、それから70年近く宮廷の中枢に座りつづけることになる。

二人のキサキが並ぶ体制はどのくらい続いた？

彰子といえばライバルとしてよく挙げられるのが、父道長の兄、道隆の娘の定子だ。

しかし実際に二人が後宮で並び立っていたのは、彰子が女御となった長保元年11月から定子が没する同2年12月まで、1年程度に過ぎず、彰子中宮、定子皇后と、一人の天皇に二人の最高位のキサキという体制だったのはその中でわずか10ヶ月、彰子が12歳から13歳のころである。



『女たちの平安後期―紫式部から源平までの200年』（著：榎村寛之／中公新書）

おそらく二人は顔も合わせたことがなかっただろう。

貴族の姫は母方で育つもので、父方の従姉妹だとまず会うことはない。

後宮では、皇后と中宮はもちろん、女御たちとも会う機会はまずなかったと思われる。

彰子のライバルたち

彰子にとってむしろライバルとなったのは、藤原公季の娘の女御義子（996年入内）、藤原顕光の娘の女御元子（996年入内）、藤原道兼の娘の女御尊子（998年入内）だった。

彼女らは長徳元年（995）に定子の父、藤原道隆が没した直後に入内しており、いまだ皇子誕生がなかった定子を牽制する意味で送り込まれた可能性が高い。



（写真提供：Photo AC）

藤原公季は師輔の子（道隆の年下の叔父）で、兄の兼家から道隆へと関白が移ったため摂関のルートには乗れなかったが、母が村上天皇の同母姉の康子内親王という、飛び切りの高貴な血筋であり、義子の入内当時は大納言。

また藤原顕光は、師輔の次男で兼家の兄の関白兼通の長男で、元子の入内当時は権大納言。ともにいわば准大臣である。

しかも顕光の妻で元子の母は、やはり村上天皇皇女の盛子内親王ときている。

元子と義子は村上天皇に連なる、彰子以上に箔付きの姫なのである。

そして義子は入内時すでに23歳、元子の年はわからないのだが、長徳3年に想像妊娠ではないかと思われる懐妊騒ぎを起こしているので妊娠可能な年齢になって入内したものと思われる。

道長のしたたかな作戦

道長は左大臣で内覧宣旨、つまり天皇に先立って太政官で審議された法案を見ることができる特権を受けており、文字通り「一の人」だったが、公季や顕光が天皇の外祖父になれば立場が逆転することもまだまだあり得たわけである。

こればかりは運を天に任せるしかない。

しかし道長はかなりしたたかな作戦を取っていたのではないかと思われる節がある。それは尊子の入内である。

尊子は藤原道兼の娘で、入内当時15歳、彰子や定子の従姉妹にあたる関白の姫だから、やはり二人の強力なライバルになる。

しかし注意したいのは、入内したときにはすでに道兼は没しており、その嫡男兼隆もまだ出仕したばかり、つまり彼女にはバックがいないことである。

ならば誰が彼女を入内させたのか？

じつは彼女の母は藤原師輔の娘で繁子といい、一条天皇の乳母なのである。尊子は一条天皇の乳姉妹で幼なじみということになる。

そして繁子は早くに道兼とは男女の仲ではなくなり、この母子は道長に接近していたらしい。

とすれば道長は、万一彰子に子供ができなかった場合の、いわば控え役として尊子を送り込んだ可能性がある。

すでに道長は、定子の忘れ形見となった敦康親王を、彰子とその母の源倫子に養育させており、これと同様な、道長による一条天皇後継者確保の「保険」だったと見ることができる。

おまけの話

一条天皇と藤原道長は甥と叔父(道長の姉の詮子の子)の関係である。そして次の三条天皇もそう(道長の長姉超子の子)だ。

天皇と藤原氏のトップが近い親戚というのが摂関政治の基本を支える関係だが、祖父と孫と、伯叔父と甥ではどうもパワーバランスが異なるようだ。

一条天皇が即位したときには、詮子の父の兼家が摂政になっており、道長はその関係を引き継いだわけだ。

そして最初は詮子が間に立っていたが、一条が成人し、詮子が亡くなると、次第に関係がぎくしゃくしてくる。

一条にとって道長は「わずらわしい親戚の叔父さん」になっていくのだ。

前著『謎の平安前期』でも触れた、現役の天皇を藤原氏のトップが解任した元慶7年(883)の事件の当事者、陽成天皇と藤原基経もまた、甥と伯父だった。

陽成と基経の対立の背景には、陽成の母藤原高子と兄の基経の不和があった。

道長が一条天皇にプレッシャーをかけて、三条天皇とも対立し、二人の甥より孫の後一条天皇の即位を急がせたのも、甥より孫の方が安心できるから、ということなのである。

※本稿は、『女たちの平安後期―紫式部から源平までの200年』（中公新書）の一部を再編集したものです（末尾の「おまけの話」は本稿のための書きおろしです）。