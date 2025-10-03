政府は今年1月、30年以内に南海トラフ巨大地震が起こる確率を「80％程度」に引き上げました。漠然とした不安が広がるなかで、地球科学者の鎌田浩毅さんは、「2030年代に必ず起きる」と力説します。日本列島に差し迫る危機とは？私たちができる備えとは？ エッセイストの岸本葉子さんと考えます。（構成：山田真理 撮影：岸隆子（Elenish））

【図】日本列島は4つのプレートに取り囲まれている

* * * * * * *

巨大地震に連動して起きうること

岸本 今日はたくさん勉強したいと思ってまいりました。というのも私は高校の選択科目に地学がなかったので、知識が中学生レベルで止まったままなのです。（笑）

鎌田 日本では高校地学の履修率は約5％と、とても低い状態が続いています。これだけ地震や火山噴火といった自然災害が多い国に住みながら、20人に1人しか地学を学んでいない。

岸本 最近増えている気象災害や地震について気になっている人が大勢いたのでしょう。先生が今年上梓された『大人のための地学の教室』は、すでに4万部のヒットだとか。

鎌田 しかも買ってくださった方の45％が女性だそうです。

岸本 本にあった「地球は早く冷えたい」というフレーズが興味深いです。地学の基本が学べると同時に、地震や火山噴火といった自然災害が「他人事じゃない」ということがひしひしと伝わってきました。



「これだけ地震や火山噴火といった自然災害が多い国に住みながら、20人に1人しか地学を学んでいない」（鎌田さん）

鎌田 とても嬉しい感想です。私は4年前に京都大学を定年退官するまで、地球科学を24年間教えてきました。

その後、フリーの研究者という立場で「日本列島は大地変動の時代に突入した」と本や講演会でお伝えしてきたのですが、なかなか一般の皆さんに切迫感が伝わらないことが悩みだったのです。

岸本 多くの人は「80％の確率で地震が起きる」と言われても、「20％は起きないのだから、きっと自分は大丈夫」とか、「生きている間は遭遇しないで済むかも」と楽観視しがちですよね。ところが、それではいけないと？

鎌田 たとえば「2035年からプラス・マイナス5年の間に起きる」と予測されている、南海トラフ巨大地震。最大震度7の揺れが西は宮崎県から東は静岡県までを襲い、巨大な津波も発生した場合、被災者の数は6800万人にのぼると推定されます。これは日本の総人口の半分以上ですから、2人に1人は被害に遭う可能性がある。

岸本 もう一つ、自分の防災意識からすっぽり抜け落ちていたのが、火山噴火の被害です。火山の周囲だけの局地的な被害かと思っていましたが、先生が予測している富士山の噴火が起これば、国家存亡の危機もありうる甚大な被害になるのですね。

鎌田 約300年前に南海トラフ（海底の細長い窪み）沿いで起きた宝永地震（1707年）では、その49日後に富士山で過去最大規模といわれる大噴火が起きました。

それから300年以上が経った現在の富士山は、地下にマグマがぱんぱんに詰まった状態なのです。これがひとたび噴火すれば、溶岩流や土石流の被害が広範囲に広がる可能性がある。

それだけでなく、火山灰がコンピュータなどの電子機器に入り込むことで、通信や交通などの機能がダウンしてライフラインが軒並み停止するリスクも大きいのです。

岸本 噴火対策には、防災グッズとしてゴーグルが必要ということも、初めて知りました。

鎌田 火山灰の粒子の中には鋭利な形をした微細な火山ガラスや鉱物が含まれているため、目や呼吸器に入ると健康被害をもたらします。なのでゴーグルとマスク、レインコートと帽子もあったほうがいい。

岸本 火山灰による被害は長く続くという特徴もあるとか。

鎌田 火山灰は濡れると漆喰のように固まってしまう性質があるので、水で掃除をして下水に流すわけにもいきません。高温の溶岩の除去も難しい。江戸時代の富士山の噴火でも江戸の町に5センチの火山灰が積もったと記録にありますから、完全に除去するまでどれだけの時間と手間がかかるか……。

その非常事態に備える国や自治体の仕組みも、皆さんの準備も、まだまだ不完全だと危惧しています。

＜中編につづく＞