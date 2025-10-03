「夢ちゃんスマイル」杉浦太陽、第5子のにっこり笑顔ショット公開「希空の生後2カ月の頃とか、そっくりw」
俳優の杉浦太陽さんは10月2日、自身のInstagramを更新。8月に誕生したばかりの第5子の写真を投稿し、長女の希空さんの生後2カ月の頃を懐かしむ様子をのぞかせました。
【写真】次女のかわい過ぎるスマイル
さらに「これから、どんどん変わっていくから成長が楽しみ」と期待を寄せ、「みんなに見守られて、すくすく育ってます」と結びました。この投稿には、3日現在で3万9000を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:勝野 里砂)
「これから、どんどん変わっていくから成長が楽しみ」杉浦さんは「夢ちゃんスマイル プクプク大きくなってきたよ〜」とつづり、8月に誕生した次女の写真を2枚投稿しました。1枚目はカメラに向かって笑顔を見せる次女の姿が写っています。顔立ちについては「希空の生後2カ月の頃とか、そっくりw さすが姉妹」とコメントし、現在インフルエンサーとして活動する長女・希空さんに似ていると伝えています。
杉浦太陽さんプロフィール杉浦さんは1981年生まれ、大阪府出身。1998年にドラマ『おそるべしっっ!!!音無可憐さん』でデビューし、2001年特撮テレビドラマ『ウルトラマンコスモス』で主演を務め注目を集めました。その後もドラマ・映画・舞台に幅広く出演し、バラエティー番組や情報番組でも活躍。料理や釣りなど生活に根ざした発信でも人気を得ています。プライベートでは2007年に元モーニング娘。の辻希美さんと結婚し、5児の父として家庭でも多くの注目を集めています。
