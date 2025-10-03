秋に行きたい「福井県の温泉地」ランキング！ 2位「東尋坊三国温泉」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年9月22〜23日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「秋に行きたい温泉地」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「秋に行きたい福井県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「東尋坊の迫力と紅葉のコラボレーションが他にはないから」（30代女性／埼玉県）、「東尋坊の絶景を眺めた後に入る温泉が最高だから」（40代男性／神奈川県）、「秋は空気が澄み、東尋坊の断崖と紅葉のコントラストが美しいし、新鮮な海の幸、特に越前ガニの季節が始まる頃でグルメも充実しているし、夕日を眺めながら入浴できる絶景の温泉地だから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
回答者からは「泉質が良く、秋の紅葉と温泉街の風情を同時に楽しめるから」（30代女性／東京都）、「福井県の中で1番有名な温泉だから北陸の名湯と言われる」（40代女性／埼玉県）、「紅葉がきれいで芯から温まるとして人気だと聞いているので行ってみたいです」（50代女性／群馬県）、「単純温泉で、疲労回復やリラックス効果が高い」（50代男性／岐阜県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
