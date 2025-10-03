48歳男性「優待がもらえるなんて棚からぼたもち」株価下落時に買った通信系銘柄
現在上場企業の1400社以上が導入している株主優待。新NISAなどをきっかけに増えた個人投資家に向け、魅力的な優待品をアピールする企業も増えています。
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。
同居家族構成：本人、父親（78歳）
居住地：沖縄県
雇用形態：自営業・自由業
年収：本人20万円、父親150万円
現預金：10万円、リスク資産：20万円
▼リスク資産内訳
・日本株：15万円
・FX：5万円
最も買ってよかった優待銘柄は、楽天グループ＜4755＞と回答。100株以上の保有で優待として「楽天モバイルの音声＋データ30GB／月プランが1年間無料で提供」されると言います。
「『楽天（の株価）がヤバい』といううわさを耳にして、株価が低い水準になっていることに着目した。もともと逆張り派という事もあって参戦。最悪、倒産しても買収されて（株価は）上がると見込んで」購入したと投稿者。
そのため、株主優待は予想外のメリットだったそうで、「棚からぼた餅状態でした。まさか優待がもらえるなんて」と振り返ります。初めて優待商品を受け取ったときには「郵便物がプレゼント箱のように」感じたと言い、「有名な（投資家の）桐谷さんを見習って、毎月プレゼントをもらえるようなライフスタイルを送りたい」と思うようになったそうです。
松風については「初心者におすすめとされている1株優待（1単元未満の保有で優待が受け取れる銘柄）のため、少ない軍資金で始められるのがメリット」と説明。最近の預金金利も魅力ですが、まだまだ1株優待の恩恵と楽しみは大きい」と続けます。
優待銘柄は「FXや仮想通貨と違って放置しやすい」メリットがある一方で、「たまに優待廃止による株価の暴落がある。長期的には（株価を前の価格まで）戻すかもしれませんが、その間の損失にヤキモキさせられます」と投稿者。
今後購入を考えている優待銘柄については、「引き続き1株優待。あとは食材や日用品がもらえる銘柄。インフレなので、コーヒーやお米がもらえる銘柄も検討中。金券がもらえる銘柄や、ECショップでの買い物に使えるポイントがもらえる銘柄も」と、実用性を念頭に購入を考えているようでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
