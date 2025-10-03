「豪華すぎるコラボ」綾瀬はるか、ミセス新曲MVに出演！ メンバーとのオフショットに「全員可愛すぎます」
俳優の綾瀬はるかさんは10月3日、自身のInstagramを更新。人気バンドの新曲に出演したことを報告しました。
コメントでは、「綾瀬はるかさんもMVもべらぼうに可愛いです」「好きと好きのコラボは堪らなく嬉しいです」「綾瀬はるかさん凄く綺麗で大好きです」「はるかさん美しい」「はるかさん本当に可愛くて」「可愛らしい笑顔」「最高過ぎて嬉しいです」「全員可愛すぎます」「豪華すぎるコラボ」と、歓喜の声が多数寄せられました。
「好きと好きのコラボは堪らなく嬉しいです」「Mrs. GREEN APPLEさんの新曲 【GOOD DAY】のMVに出演させていただきました！」と報告した同アカウント。綾瀬さんがMrs. GREEN APPLEの新曲『GOOD DAY』のMVに出演したことを報告しています。投稿には同バンドのメンバーと撮影したオフショットも2枚載せています。綾瀬さんは満面の笑みを浮かべ、とてもうれしそうです。
芸人・大悟さんとの“夫婦”ショットも同アカウントは普段の投稿で綾瀬さんの仕事の姿を多数公開しています。9月29日には映画で夫婦役として共演するお笑いコンビ・千鳥の大悟さんとのツーショットを披露していました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)