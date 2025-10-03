ロッテは3日、11月23日(日・祝)にファン感謝デー「MARINES FAN FEST 2025」をZOZOマリンスタジアムで開催することになったと発表した。

MARINES FAN FEST 2025は全席指定席で開催する。チケットの抽選販売は10月10日（金）から順次開始。メインコンテンツはFAN FEST恒例の「マリーンズ白黒対決」と題し、選手が「TEAM WHITE」と「TEAM BLACK」に分かれて様々な対決イベントを実施し、写真撮影会やサイン会などのファンサービスイベントも予定している。

また昨年に引き続き、総合司会は清水久嗣アナウンサー、アシスタントMCはタレント倉持明日香さん、両チームの応援リポーターはお笑い芸人のぺこぱが務める。

その他イベント内容、チケットに関する詳細は決定次第球団公式ホームページにて発表。

▼ MARINES FAN FEST 2025開催詳細

【開催日】11月23日（日・祝）

【開催場所】ZOZOマリンスタジアム

【開会時間】11時00分〜（※開場時間：9時30分）※少雨決行、荒天時は中止となる場合あり。※開場時間、開会時間は変更になる場合あり

【チケット販売】抽選販売は10月10日（金）から順次販売開始予定

▼ ぺこぱコメント

・松陰寺太勇さんコメント

「ロッテネーーース！幕張の風がフォレを呼んでいる。フォレの名は松陰寺太勇だ！どうもありがとう。今年も千葉ロッテマリーンズファン感謝祭に呼んでいただき心より奉り候。シーズン戦い抜いた選手への感謝の気持ちと来年へのエールを送りつつ、楽しい一日にしましょう！マリーンズ！ファイティン！！」

・シュウペイさんコメント

「今年も千葉ロッテマリーンズファン感謝デーのMCに抜擢していただきありがとうございます！声かけておくんなましー！写真もたくさん撮っておくんなましー！期待しておくんなましー！」