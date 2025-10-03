ミニーマウス×「MARY QUANT」秋冬コレクションが登場！ 千鳥格子柄＆ヴィンテージスタイルが大人かわいいデザイン
ミニーマウスと「MARY QUANT（マリークワント）」による新コレクションが、10月10日（金）から、全国の「ディズニーストア」店舗で発売。これに先駆けて10月7日（火）より順次、ディズニーフラッグシップ東京と東京ディズニーリゾート店およびディズニー公式オンラインストアで先行販売が実施される。
【写真】2WAY仕様で便利な「ボストンバッグ」もかわいい！ ミニーマウス×「MARY QUANT」新コレクション一覧
■コーディネートを華やかに
今回登場するのは、千鳥格子柄とヴィンテージスタイルのミニーの組み合わせが大人かわいい秋冬コレクション。
「ぬいぐるみ」と「ぬいぐるみキーチェーン」は、深みのある赤色のベロア調リボンと千鳥格子柄スカートのコーディネートで秋冬らしい装いに仕上げ、スカート裾のスカラップが、ブランドシンボルであるデイジーモチーフを思わせる。
また、ショルダー付きの2WAY仕様が便利な「ボストンバッグ」や、マチやポケットを備えた「バニティポーチ」は、レザー調生地にクラシカルな千鳥格子柄のアクセントをプラスした、見た目も実用性も兼ね備えた優秀アイテムだ。
そのほか、「スカーフ」、「カチューシャ」、「イヤリング」などコーディネートを華やかに彩るアイテムや、「財布」、「パスケース」といった雑貨まで幅広く用意。
おしゃれ好きなミニーと千鳥格子柄の組み合わせがキュートな大人も使いやすいラインナップがそろう。
