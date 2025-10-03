¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡×¥¤¥Á¥¸¥¯¥«¥é¡¼?¥ß¥ç¥¦¥¬¥Í¥¤¥ë? ½©¤é¤·¤µËþÅÀ¤Î¥æ¡¼¥â¥¢Åê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡¡Ç¯¤Ë2²ó½Ü¤ò·Þ¤¨¤ë¥¤¥Á¥¸¥¯¤Ï¡¢º£¤¬¤Þ¤µ¤Ë´Å¤ß¤¬¶¯¤¤¡Ö½©²Ì¡×¤Î»þ´ü¡£¤½¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ö¤¤¤Á¤¸¤¯¥Í¥¤¥ë¤Î¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É´°Á´¤Ë¥ß¥ç¥¦¥¬¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥¹¥á¤È¥¹¥¥ó¥±¥¢¤¬Âç¹¥¤¤Ê20Âå¼Ò²ñ¿Í¤Î¥¢¥³¤µ¤ó¡£Èæ³ÓÂÐ¾Ý¤Îà¥ß¥ç¥¦¥¬á¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§Ì£¤Î¥Í¥¤¥ë¤¬°ìµ¤¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯±Ç¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¢£ ¤Ê¤¼¥ß¥ç¥¦¥¬¡©¥¢¥³¤µ¤ó¤Î¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê»ëÅÀ
¡Ö¥ß¥ç¥¦¥¬¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤ì¡ÄÄÞ¤Ë¤â¥ß¥ç¥¦¥¬¤Ä¤¤¤Æ¤ë!?¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢Åê¹Æ¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¥¢¥³¤µ¤ó(@aAaA_kokoko_)¡£À¾¥¹¥ÝWEB¡ÖOTTO!¥é¥¤¥Õ¡×¤¬¥¢¥³¤µ¤ó¤Ë¼èºà¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥ß¥ç¥¦¥¬¤Ï¡ÖÍ¼¿©¤ÎÎäÅÛ¤Ë¤Î¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¡Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¡Ë¤È¤Æ¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹! ²ÌÊª¤ÎÃæ¤À¤È¤¤¤Á¤¸¤¯¤ÈÅí¤¬ÆÃ¤Ë¹¥¤¤Ç¡¢¤³¤Î¥Í¥¤¥ë¤â¤¤¤Á¤¸¤¯¥Ñ¥Õ¥§¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅÉ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬ÎÁÍýÃæ¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¿§¹ç¤¤¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¡¢¤Ä¤¤¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ÊÅê¹Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¢£ ¡Ö¾Æ¤°ò¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡©¡×
¡¡µ¨Àá¤ò´¶¤¸¤ë¿§¹ç¤¤ ¡Ö¾Æ¤°ò¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥³¤µ¤ó¤â¡Ö³Î¤«¤Ë¾Æ¤°ò¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£½©¤Î¿©¤ÙÊª¤Ã¤Æ¤³¤Î¿§¹ç¤¤¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤â¡Ä¡©¡×¤È¶¦´¶¡£¥Í¥¤¥ë¤Î½ÐÍè±É¤¨¤ä¿§¹ç¤¤¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤Î¥»¥ó¥¹¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼Ì¿¿¥»¥ó¥¹ÎÉ¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢½é¤á¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¢£ µ¨Àá´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Í¥¤¥ë¤Ë¹¤¬¤ë¶¦´¶¤ÎÎØ
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ç¤¹¡£²¿¤ò»È¤¨¤Ð¤³¤ó¤Ê¿§Ì£¤¬½Ð¤»¤ë¤Î¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â»î¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¸þ¤±¤Ë¥¢¥³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ß¥ç¥¦¥¬¥ì¥·¥Ô¡×¤È¤·¤Æ¡¢ºî¤êÊý¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êhttps://x.com/aaaa_kokoko_/status/1973315232929030306?s=46&t=Xw9llxWfrzr_pDEEuEEmXw¡Ë
¡¡¥¢¥³¤µ¤ó¤Î¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÆü¤¬¾º¤ëÁ°¤ÎÎÃ¤·¤¤»þ´ÖÂÓ(º£¤Îµ¨Àá)¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Í¥¤¥ë¤Ë¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Çö°Å¤¤¶õ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤¯¤¹¤ß¥Ö¥ë¡¼¤Ë¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿ÎÃ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥·¥ë¥Ð¡¼¥é¥á¤¬Æþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥«¥é¡¼¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µ¨Àá¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Í¥¤¥ë¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¤ª¤·¤ã¤ì¾Ò²ð¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¸«¤ë¿Í¤Ë¶¦´¶¤ä¾Ð¤¤¤òÀ¸¤à¡Ö½©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡×¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥¢¥³¤µ¤ó(@aAaA_kokoko_)
¡¡¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£