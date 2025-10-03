¡Ö¾éÃÌÈ´¤¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Öº£¤Ç¤âÆüËÜ°ì¡×¡Ö¤ª¼ã¤¤¡×¡ÖËèÆü¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×56ºÐ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥°¥é¥É¥ëà¿åÃå¤ÎÉ½»æá»Ñ¤ËÂçÈ¿¶Á
¡Ö²¿¤â¸À¤ï¤º¡¢Çã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¾Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç½÷Í¥¤Î¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³(56)¤¬¿åÃå»Ñ¤Ç¼Ì¿¿½µ´©»ï¡ÖFRIDAY¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖFRIDAYÉ½»æ.´¬Æ¬¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£É½»æÇ¯Îð¡¢µÏ¿¹¹¿·¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡¡²¿¤â¸À¤ï¤º¡¢Çã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¾Ð¡×¤ÈÅê¹Æ¡£È©¿§¤Î¿åÃå¤ËÇö¤¤¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥·¥ã¥Ä¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤È¤¦¤Ï3Æü¤Ë27Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¡ÖAROUND¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤òÈ¯Çä¡£½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç¡¢¿åÃå»Ñ¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öº£¤Ç¤âÆüËÜ°ì¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥£¡¼¥ó¤Ï¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¤µ¤ó¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡×¡Ö¤ª¼ã¤¤¡×¡Ö¤ì¤¤¤³¤Á¤ã¤ósexy¡ª¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âåºÎï¤Ç²Ä°¦¤¤¡£ËèÆü¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¾éÃÌÈ´¤¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤È¤¦¤Ï1989Ç¯¡¢Âè16Âå¥¯¥é¥ê¥ª¥ó¥¬¡¼¥ë¤ËÁª½Ð¡£°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥°¥é¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¡£