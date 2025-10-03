テレ東、国分太一出演『男子ごはん』終了発表 後枠は栗原心平氏レギュラーの料理番組10・26スタート
テレビ東京は2日、東京・六本木の同局で開いた定例会見で元TOKIOの国分太一が出演していた番組『男子ごはん』の終了を発表した。
【写真】5月放送の『DASH!!』では…72日の苦労が水の泡になる“ピンチ”に直面していた国分太一
7月クールをもって正式に終了。後枠番組として、（『男子ごはん』に出演していた）栗原心平氏がレギュラー出演する料理番組を10月26日からスタートする。毎回ゲストを招いて、そのリクエストに応じて栗原氏が料理するという内容を想定している。
吉次弘志社長は会見で「国分さんが無期限活動停止に入ったということで、国分さんを中心に構成しているこの番組のコンセプト自体を維持するのが難しいと考えました。これまで放送休止を続けてきましたが、関係方面と調整し、7月クールをもって番組を終了し、新しいタイプの料理番組に移行することを決めました」と説明した。
