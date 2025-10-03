佐々木朗希投手の好投を、同僚投手が絶賛しました。

佐々木投手は日本時間2日のレッズ戦、4点をリードする9回に登板。初球から100.7マイル(162キロ)の直球を投じると、先頭打者をスプリットで空振り三振。続く打者にも160キロ超えのストレートで追い込むと、最後はスプリットで空振り三振。2アウトとすると、最後の打者では最速101.4マイル（約163.2キロ）を記録。ショートライナーで三者凡退に仕留め、試合を締めました。直球はすべて160キロ超えと圧巻のプレーを見せました。

クローザー起用に見事応えた佐々木投手。地区シリーズ進出決定に導いた投球に、ドジャース救援陣の1人であるマイケル・コペック投手はシャンパンファイトで「彼はまだブルペンに加わったばかりで、新しい環境だと思うけど、今日のこの大きな舞台で彼の登板は素晴らしかったし、彼の優れた才能は変わりないことも証明した日になったと思う」と絶賛しました。

コペック投手はホワイトソックス時代に先発を経験も、ドジャースではリリーフとして登板。今季は14試合に登板し防御率2.45という成績。佐々木投手の境遇が自身の経験からわかる上でたたえました。