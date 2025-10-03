【ワシントン＝淵上隆悠、田中宏幸】米国で連邦予算の失効に伴う政府機関の一部閉鎖が２日も続いた。

暫定予算（つなぎ予算）案を巡る与野党の溝は埋まらず、週内の閉鎖解消は困難な情勢だ。ホワイトハウスは検討している連邦職員の解雇について、「数千人規模」になるとの見通しを示した。

共和党のマイク・ジョンソン下院議長は２日の記者会見で、１日に始まった政府閉鎖の責任は民主党にあると主張した。一方、民主党上院トップのチャック・シューマー院内総務はＸ（旧ツイッター）で「政府閉鎖の責任は、トランプ大統領と共和党が負っている」と強調した。

民主党は年末に期限を迎える医療保険補助の延長などを求めているが、共和党は拒否している。上院は３日、すでに３回否決された共和党主導のつなぎ予算案を再び採決する予定だが、可決は難しいとみられる。

ホワイトハウスは、民主党に圧力をかけるため、連邦政府の職員や事業の削減を主張している。キャロライン・レビット大統領報道官は２日、解雇人数が「おそらく数千人になるだろう」と記者団に述べた。トランプ氏も２日、自身のＳＮＳで、削減の対象となる機関などについて行政管理予算局（ＯＭＢ）のボート局長と協議する方針を示した。

政府閉鎖が長期化すれば、社会や経済に混乱が及ぶのは必至だ。ベッセント財務長官は２日、米ＣＮＢＣのインタビューで、「民主党による政府閉鎖は、ＧＤＰ（国内総生産）を低下させる行為だ」と語った。