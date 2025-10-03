お笑いコンビ「クマムシ」長谷川俊輔（39）が2日深夜放送のテレビ東京「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（木曜深夜0・00）に出演。副業に導いた人気芸人を明かした。

この日は“副業芸人スペシャル”と題して、現在副業で生計を立てている芸人を招集。長谷川は「僕は今サウナの熱波師」をやっているとして「タオルのパフォーマンスぐるぐるやるっていう感じではなくて…100度の中で『あったかいんだからぁ』を歌いながらタオルを振るっていうパフォーマンス」をしていると明かした。

当時、収入ゼロだったという長谷川を熱波師と出会わせたのが「ロッチ」中岡創一。よくサウナへ行っていたという2人だったが「突然電話かかってきて“長谷川の『あったかいんだからぁ』を歌いながらタオルを振り回したらそこそこ需要あるんちゃう？”って急に」とアドバイスを受けたという。

その後「サウナそのもの」との異名を持つ熱波師・土井勝正氏に「“200回素振りやってみな”て言われて。ワケもわからずやってたら“今日から熱波師だよ”って言われて」苦笑い。「一応その後にちゃんと座学と強弱をつけたタオルの振り回し方の練習」をしたと説明した。