TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

3日午後0時37分ごろ、千葉県、東京都で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は千葉県南東沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、千葉県の市原市、館山市、木更津市、鴨川市、君津市、それに南房総市、東京都の東京千代田区です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□千葉県
市原市　館山市　木更津市
鴨川市　君津市　南房総市

□東京都
東京千代田区

■震度1
□千葉県
千葉中央区　千葉花見川区　千葉稲毛区
千葉若葉区　千葉緑区　千葉美浜区
市川市　千葉佐倉市　八千代市
四街道市　勝浦市　富津市
袖ケ浦市　いすみ市　大多喜町
茂原市　東金市　山武市
大網白里市　一宮町　睦沢町
長南町

□東京都
東京中央区　東京港区　東京新宿区
東京文京区　東京江東区　東京大田区
東京世田谷区　東京渋谷区　東京中野区
東京杉並区　東京豊島区　東京北区
東京練馬区　東京足立区　東京江戸川区

□茨城県
坂東市

□埼玉県
さいたま北区　さいたま大宮区

□神奈川県
横浜鶴見区　横浜神奈川区　横浜中区
横浜保土ケ谷区　横浜金沢区　横浜港北区
川崎川崎区　川崎中原区　川崎宮前区
横須賀市

□静岡県
東伊豆町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。