3日午後0時37分ごろ、千葉県、東京都で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は千葉県南東沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、千葉県の市原市、館山市、木更津市、鴨川市、君津市、それに南房総市、東京都の東京千代田区です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□千葉県

市原市 館山市 木更津市

鴨川市 君津市 南房総市



□東京都

東京千代田区

■震度1

□千葉県

千葉中央区 千葉花見川区 千葉稲毛区

千葉若葉区 千葉緑区 千葉美浜区

市川市 千葉佐倉市 八千代市

四街道市 勝浦市 富津市

袖ケ浦市 いすみ市 大多喜町

茂原市 東金市 山武市

大網白里市 一宮町 睦沢町

長南町



□東京都

東京中央区 東京港区 東京新宿区

東京文京区 東京江東区 東京大田区

東京世田谷区 東京渋谷区 東京中野区

東京杉並区 東京豊島区 東京北区

東京練馬区 東京足立区 東京江戸川区



□茨城県

坂東市



□埼玉県

さいたま北区 さいたま大宮区



□神奈川県

横浜鶴見区 横浜神奈川区 横浜中区

横浜保土ケ谷区 横浜金沢区 横浜港北区

川崎川崎区 川崎中原区 川崎宮前区

横須賀市



□静岡県

東伊豆町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。