千葉県、東京都で最大震度2の地震 千葉県・市原市、館山市、木更津市、鴨川市、君津市、南房総市
3日午後0時37分ごろ、千葉県、東京都で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は千葉県南東沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、千葉県の市原市、館山市、木更津市、鴨川市、君津市、それに南房総市、東京都の東京千代田区です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□千葉県
市原市 館山市 木更津市
鴨川市 君津市 南房総市
□東京都
東京千代田区
■震度1
□千葉県
千葉中央区 千葉花見川区 千葉稲毛区
千葉若葉区 千葉緑区 千葉美浜区
市川市 千葉佐倉市 八千代市
四街道市 勝浦市 富津市
袖ケ浦市 いすみ市 大多喜町
茂原市 東金市 山武市
大網白里市 一宮町 睦沢町
長南町
□東京都
東京中央区 東京港区 東京新宿区
東京文京区 東京江東区 東京大田区
東京世田谷区 東京渋谷区 東京中野区
東京杉並区 東京豊島区 東京北区
東京練馬区 東京足立区 東京江戸川区
□茨城県
坂東市
□埼玉県
さいたま北区 さいたま大宮区
□神奈川県
横浜鶴見区 横浜神奈川区 横浜中区
横浜保土ケ谷区 横浜金沢区 横浜港北区
川崎川崎区 川崎中原区 川崎宮前区
横須賀市
□静岡県
東伊豆町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。