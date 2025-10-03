４日に宮崎・都城市で開催予定だった野外フェス「ＨＩＰＨＯＰＩＡ」は３日までに、公式サイトなどで中止を発表した。

「２０２５年１０月４日に宮崎県都城市山田町かかしの里市民広場にて開催を予定しておりました野外フェスイベントＨＩＰＨＯＰＩＡ、および２０２５年１０月５日に開催を予定しておりましたファンミーティングにつきまして、会場設営に関するやむを得ない事情とトラブルの為、開催見直しとなりました」と報告。

「楽しみにしてくださっていた方々、ご協力をいただいた企業の方々、出演予定でしたアーティストの方々には大変ご迷惑をおかけします事を心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

「チケットをご購入してくださった方々へは返金対応をして参ります。返金方法につきましては現在調整中ですので、詳細は後日改めてご連絡いたします」とし、「この度は、多大なるご迷惑をおかけします事を心よりお詫び申し上げます。２０２５年１０月２日 ＨＩＰＨＯＰＩＡ実行委員会」とつづった。

同フェスには千葉雄喜、餓鬼レンジャー、キングギドラ、漢 ａ．ｋ．ａ． ＧＡＭＩ、ＬＵＮＡ、ラッパ我リヤ、ＤＪ ＫＡＯＲＩら多くのアーティストが参加し、眞木蔵人がＭＣを務める予定だった。

出演予定だったＬＵＮＡも３日にインスタグラムで「突然ですが、、、本イベントは主催者より開催中止が発表されました。チケットの払い戻しについては、後日公式サイトにてご案内いたします」と伝え、「楽しみに待っていてくれた皆様に、心からごめんなさい」とコメントしていた。