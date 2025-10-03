海外絶賛のジャンプ漫画！『カグラバチ』特別PV公開で大反響「早くアニメ化して！」「かっちょええ」
人気漫画『カグラバチ』（作者：外薗健）のコミックス累計発行部数が、3日発売の第9巻をもって300万部（デジタル版含む）を突破したことが、集英社より発表された。スペシャルPVなど記念企画が実施されると、ネット上で話題となっている。
【動画】今、一番売れてる日本刀バトル漫画！話題の『カグラバチ』特別PV
『カグラバチ』連載2周年を迎える6日発売の『週刊少年ジャンプ』45号では、堀越耕平氏（『僕のヒーローアカデミア』）×外薗氏の特別対談を掲載。対談では、堀越氏が『カグラバチ』主人公のチヒロを、外薗氏が『僕のヒーローアカデミア』主人公のデクを描いた交換イラストも掲載される。
第1回キャラクター人気投票の開催、特別PVの公開など、記念企画が始動し、ネット上では「早くアニメ化して！」「かっちょええ」「映像かっこよすぎ…ひいいいい」などの声が出ている。
『カグラバチ』は、刀匠を志す少年チヒロが主人公で、父親を殺した相手へ復讐するために戦う日本刀バトルアクション。チヒロは刀匠である父の下で、日々修行に励んでおり、笑いの絶えない毎日がいつまでも続くと思っていたが、ある日悲劇が訪れ、少年は憎しみを焚べ、決意の炎を心に宿す…というストーリー。『週刊少年ジャンプ』にて2023年9月より連載がスタートし、作者・外薗氏の初連載作品となっている。
2024年8月に「次にくるマンガ大賞2024」コミックス部門１位を受賞するなど、すでにジャンプの看板作品となっており、集英社によると全世界・多言語対象のサイマル漫画誌アプリ・WEBサービス『MANGA Plus by SHUEISHA』では、連載開始1週間で第1話が世界閲覧数1位を獲得（2023年9月期・英語版）するなど、海外人気が高いことを説明している。
