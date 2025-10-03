◇ア・リーグ ワイルドカード第3戦 ヤンキース4―0レッドソックス（2025年10月2日 ニューヨーク）

ヤンキースのライアン・マクマーン内野手（30）が2日（日本時間3日）、本拠でのレッドソックスとのワイルドカードシリーズ第3戦でスーパープレーを披露した。

4―0の8回1死の守備で、レッドソックス・デュランの放った打球が三塁ファウルゾーンへ飛んだ。三塁手・マクマーンは打球を懸命に追い、最後はレッドソックスベンチの手すりを軸に一回転し、ベンチに頭から転落。敵軍選手らが心配して近づいたが、ボールをしっかり捕球しており、塁審がアウトのジェスチャーを見せると、すぐさま立ち上がって元気よくグラウンドに戻った。

スーパープレーで三邪飛に仕留め、ガッツポーズを見せると本拠ファンも拍手と大歓声で称えた。

ヤンキースの伝説キャッチといえば、殿堂入りしたデレク・ジーター氏が現役時代の2004年7月1日、この日と同じレッドソックス相手に3―3の延長12回2死二、三塁のピンチで遊撃からフライを追って、猛ダッシュ。スーパーキャッチしたものの勢い余ってそのまま観客席にダイブした。このプレーに刺激を受け、チームはサヨナラ勝ちを収め、ジーター自身は病院直行で7針も縫う大けがを負ったが、翌日も試合に出続け伝説となった。

マクマーンのスーパープレーはMLBの公式Xなどでも紹介され、SNS上では「マクマーン、ベンチに飛び込むダイビングキャッチって…魂で守ってる！」「野球は本当にエキサイティング。選手たちは勝利のために全力を尽くし、怪我のリスクさえ恐れない」「執念」などとコメントが寄せられた。

ヤンキースはこの日、レッドソックスに勝利。2勝1敗で地区シリーズ進出を決めた。