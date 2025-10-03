◇MLB カブス3ー1パドレス(日本時間3日、リグリー・フィールド)

メジャーリーグでの日本人の活躍に盛り上がりを見せていますが、その明暗にファンの心境も複雑です。

レギュラーシーズンを戦い抜き、日本選手が活躍する球団がドジャース、カブス、パドレス、レッドソックスと4球団ポストシーズンに勝ち上がりました。

そしてワイルドカードシリーズは鈴木誠也選手と今永昇太投手擁するカブスとダルビッシュ有投手、松井裕樹投手擁するパドレスがぶつかりました。

2戦先勝の戦いで1勝1敗で迎えた最終戦。パドレスはダルビッシュ投手が先発マウンドに立ちますが、2回に先頭のカイル・タッカー選手と鈴木選手から連打と死球で無死満塁のピンチを背負うと、続く打者にもセンター前にボールを返され先制点がカブスに入ります。ここでダルビッシュ投手は降板。

継投も1点与えると、7回にカブスが1点を追加、9回にパドレスが1点返すも力尽き、カブスが勝利しました。

これで鈴木選手と今永投手は地区シリーズ進出、そしてダルビッシュ投手と松井投手の今季は終了となりました。

日本選手を応援していたファンは「パドレス残念だカブスおめでとう」「誠也と今永が勝ったの嬉しいけどダル負けたの悲しい複雑な気分」「ダルがノックアウトされた悲しみと誠也おめでとという喜びが半々」と複雑な心境をつづりました。