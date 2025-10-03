『ラブキャッチャージャパン』シーズン2の鑑賞会が10月1日に配信され、参加者の霜降り明星・せいやとアレン様が、パートナーの経済力の重要性について語り合い、アレン様が有名YouTubeチャンネルからのコラボオファーを拒否している理由を明かした。

【映像】アレン様が断ったコラボ相手

ABEMA『ラブキャッチャージャパン』は、真実の愛を求めるラブキャッチャーと、賞金を狙うマネーキャッチャーが、事前にいずれかを選択し、自らが選んだ“正体”を隠した状態で8日間の特別な共同生活に参加する恋愛リアリティー番組である。最終告白において、ラブキャッチャーはマネーキャッチャーに騙されず、ラブキャッチャー同士で真実の愛をみつけられるとカップルが誕生し、一方、マネーキャッチャーはラブキャッチャーを見極め、カップルが成立すると賞金が得られる仕組みとなっている。シーズン2をスタジオで見届けるのは、見取り図の盛山晋太郎とリリー、声優でタレントの木村昴、俳優の山本舞香、YouTuberのとうあ。

せいやとアレン様は、番組のテーマである愛と金について深掘りするため、本編でも実施されていたカードクエスチョン形式で、「パートナーを選ぶ際、相手の経済力はどのぐらい重要？」という質問に答えることに。

アレン様は「そうですね。でもね、意外と私いらないかも」と回答。アレン様は、容姿が端麗でないがお金がある方と、容姿は綺麗だがお金が全然ない方を比べても、「ほんとにどっちでもいいんだけど」「全然私お金がない方を選んじゃってもいいってぐらい相手の経済力はどうでもいい」と説明。だが「でも金はね、大好きなんザマス！」とアレン節を炸裂させていた。

せいやが「でも確かにYoutubeのコラボも。コラボやからギャラとかなしで無償でやってくれてますもん」と金銭に執着しないアレン様の一面を暴露。アレン様は「もちろん。だって、せいやさんとだけかな。Youtubeコラボしたの」と応じ、さらに最近の某有名チャンネルから3回ほど連続のオファー来たものの断ったと告白。「もう返信もしてない」「（演者の）並びがいやすぎて」と率直に述べるアレン様を、せいやは「それ言わなくていい」と大慌てで制止していた。