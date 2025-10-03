HANAが10月13日(月)に新曲「My Body」を配信リリースすることが決定。リリースに向けた新アーティスト写真も公開された。

「My Body」の作詞には前作と同様にMOMOKAが参加しており、“いつでも忘れてはいけないことは、自分の体は自分のものだということ”といったメッセージが込められている。

自分自身を大切にする、あたりまえだけど忘れてしまいがちな、セルフラブの気持ちを思い出させてくれる楽曲に仕上がっている。サビに登場する“君のためじゃない my body”という印象的かつパワフルなフレーズも聴きどころだ。

新ビジュアルは新曲「My Body」の世界観と、そこに表されるパワフルなメッセージを体現したビジュアルとなっており、ビビッドなカラーリングの中で、HANAが今までに見せたことのない表現に挑戦している。

Digital Single「My Body」

2025.10.13 Mon. Digital Release

配信リンク：https://hana-brave.lnk.to/MYBODY

iTunesプリオーダー：https://itunes.apple.com/jp/album/1842761540

「BAD LOVE」

2025.09.08 Mon. Digital Release

配信リンク：https://hana-brave.lnk.to/BADLOVE

「ROSE - From THE FIRST TAKE」

2025.09.05 Fri. Digital Release

配信リンク：https://hana-brave.lnk.to/ROSE_TFT

YouTube視聴リンク：https://www.youtube.com/watch?v=XY3J5C62fMM

「Blue Jeans - From THE FIRST TAKE」

2025.09.05 Fri. Digital Release

配信リンク：https://hana-brave.lnk.to/BlueJeans_TFT

YouTube視聴リンク：https://www.youtube.com/watch?v=TSnLSbEqUNU

全国ホールツアー情報

※各公演詳細に関しては後日発表

【愛知】2026年3月7日(土) / 3月8日(日)

【茨城】2026年3月21日(土)

【東京】2026年3月29日(日)

【福岡】2026年4月3日(金) / 4月4日(土)

【広島】2026年4月10日(金)

【岡山】2026年4月12日(日)

【大阪】2026年4月18日(土) / 4月19日(日)

【香川】2026年4月26日(日)

【北海道】2026年5月2日(土)

【宮城】2026年5月5日(火・祝) / 5月6日(水・祝)

【千葉】2026年5月9日(土)

【兵庫】2026年5月22日(金) / 5月23日(土)

【静岡】2026年6月7日(日)

【神奈川】2026年6月19日(金) / 6月20日(土)

【京都】2026年6月26日(金)

【東京】2026年7月11日(土) / 7月12日(日)

【石川】2026年7月18日(土)

【新潟】2026年7月20日(月・祝)

ライブ出演情報 2025年10月12日(日)＜ZOZOFES＞

会場：Kアリーナ横浜 2025年11月1日(土)＜テレビ朝日 ドリームフェスティバル 2025＞

会場：幕張メッセ 国際展示場4・5・6ホール 2025年11月2日(日)＜バズリズム LIVE 2025＞

会場：横浜アリーナ 2025年11月3日(月・祝) ＜MUSIC EXPO LIVE 2025＞

会場：東京ドーム 2025年12月12日(金)＜Spotify On Stage Tokyo 2025 -Year-End Special-＞

会場：東京ガーデンシアター