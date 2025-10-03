【秋だ！ひろしだ！「Webアクション」グルメ漫画無料キャンペーン】 開催期間：10月31日12時まで

　双葉社は、「クレヨンしんちゃん」の大人気スピンオフマンガ「野原ひろし 昼メシの流儀」のアニメ放送開始を記念して、「Webアクション」でグルメマンガが無料になる「秋だ！ひろしだ！「Webアクション」グルメ漫画無料キャンペーン」を10月31日12時まで開催している。

　食欲の秋にぴったりのグルメマンガ合計107話ぶんを無料で読むことができる。対象作品は以下の通り。

対象作品

【3巻分無料＋10話分を10PTに値引き】
「野原ひろし 昼メシの流儀」 
「桐谷さん ちょっそれ食うんすか!?」

【2巻分無料＋10話分を10PTに値引き】
「カワセミさんの釣りごはん」

【1巻分無料】
「ケモ耳少女の幸せごはん」
「推しのご飯担になりました!?」
「パリッコの都酒伝説ファイル」

【5話分無料】
「美味の異国飯」
「まめとむぎ」
「これはゆがんだ食レポです」
「オカワリいただけただろうか?」

【3話分無料】
「至福の殺し屋ごはん」