【拡大画像へ】

双葉社は、「クレヨンしんちゃん」の大人気スピンオフマンガ「野原ひろし 昼メシの流儀」のアニメ放送開始を記念して、「Webアクション」でグルメマンガが無料になる「秋だ！ひろしだ！「Webアクション」グルメ漫画無料キャンペーン」を10月31日12時まで開催している。

食欲の秋にぴったりのグルメマンガ合計107話ぶんを無料で読むことができる。対象作品は以下の通り。

対象作品

【3巻分無料＋10話分を10PTに値引き】

「野原ひろし 昼メシの流儀」

「桐谷さん ちょっそれ食うんすか!?」

【2巻分無料＋10話分を10PTに値引き】

「カワセミさんの釣りごはん」

【1巻分無料】

「ケモ耳少女の幸せごはん」

「推しのご飯担になりました!?」

「パリッコの都酒伝説ファイル」

【5話分無料】

「美味の異国飯」

「美味の異国飯」

「まめとむぎ」

「これはゆがんだ食レポです」

「オカワリいただけただろうか?」

【3話分無料】

「至福の殺し屋ごはん」