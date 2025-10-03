食欲の秋！Webアクションで「野原ひろし 昼メシの流儀」アニメ化記念グルメ漫画無料キャンペーンを開催中！
【秋だ！ひろしだ！「Webアクション」グルメ漫画無料キャンペーン】 開催期間：10月31日12時まで
双葉社は、「クレヨンしんちゃん」の大人気スピンオフマンガ「野原ひろし 昼メシの流儀」のアニメ放送開始を記念して、「Webアクション」でグルメマンガが無料になる「秋だ！ひろしだ！「Webアクション」グルメ漫画無料キャンペーン」を10月31日12時まで開催している。
食欲の秋にぴったりのグルメマンガ合計107話ぶんを無料で読むことができる。対象作品は以下の通り。
対象作品
「野原ひろし 昼メシの流儀」
「桐谷さん ちょっそれ食うんすか!?」
「カワセミさんの釣りごはん」
「ケモ耳少女の幸せごはん」
「推しのご飯担になりました!?」
「パリッコの都酒伝説ファイル」
「美味の異国飯」
「まめとむぎ」
「これはゆがんだ食レポです」
「オカワリいただけただろうか?」
「至福の殺し屋ごはん」