上田綺世のゴール疑惑に審判団が謝罪か…ファン・ペルシー監督「判断が誤っていたことを意味していると思う」
[10.2 ELリーグフェーズ第2節 フェイエノールト 0-2 アストン・ビラ]
フェイエノールトのロビン・ファン・ペルシー監督は0-2で敗れたUEFAヨーロッパリーグ(EL)のアストン・ビラ戦後、FW上田綺世の得点が認められなかった判定について審判団から謝罪を受けたことを明らかにした。
この試合の前半32分、上田が右サイドからのCKを頭で合わせると、GKマルコ・ビゾットに弾き出されたもののボールはギリギリゴールの中に入っていた。しかし主審は笛を吹き、フェイエノールトにファウルがあったと判定。DF渡辺剛とDFマティ・キャッシュの接触について、渡辺のファウルを取ったとみられている。
もっとも渡辺とキャッシュの接触は微細なものだったため、指揮官はすぐさま第4審に抗議。それでも判定は変わらずノーゴールとなり、チームは最終的に0-2で敗れた。
『フットボール・プレミア』や『NL』などのオランダメディアによると、ファン・ペルシー監督は試合後の記者会見で「不当にゴールが認められなかった」と不満を述べたという。さらに「ハーフタイムに説明を求めた。審判は何回か『申し訳ない』と言っていたよ。それは自分の判断が誤っていたことを意味していると思う」と述べ、誤審が認められたことを示唆した。
その上で指揮官は「我々は良いプレーをした」と選手を称え、前向きな姿勢を示している。
フェイエノールトのロビン・ファン・ペルシー監督は0-2で敗れたUEFAヨーロッパリーグ(EL)のアストン・ビラ戦後、FW上田綺世の得点が認められなかった判定について審判団から謝罪を受けたことを明らかにした。
この試合の前半32分、上田が右サイドからのCKを頭で合わせると、GKマルコ・ビゾットに弾き出されたもののボールはギリギリゴールの中に入っていた。しかし主審は笛を吹き、フェイエノールトにファウルがあったと判定。DF渡辺剛とDFマティ・キャッシュの接触について、渡辺のファウルを取ったとみられている。
『フットボール・プレミア』や『NL』などのオランダメディアによると、ファン・ペルシー監督は試合後の記者会見で「不当にゴールが認められなかった」と不満を述べたという。さらに「ハーフタイムに説明を求めた。審判は何回か『申し訳ない』と言っていたよ。それは自分の判断が誤っていたことを意味していると思う」と述べ、誤審が認められたことを示唆した。
その上で指揮官は「我々は良いプレーをした」と選手を称え、前向きな姿勢を示している。
[速報]上田綺世 強烈ヘディングシュート!https://t.co/5jA01deueJ— アベマサッカー (@ABEMA_soccer) October 2, 2025
UEFAヨーロッパリーグ Matchday2
フェイエノールト vs アストン・ヴィラ
/
高打点の渾身ヘッド炸裂!
惜しくも幻のゴールに…
＼
ABEMAでWOWSPOに登録して
世界最高峰のスポーツを楽しもう
ABEMAdeWOWSPO WOWSPO pic.twitter.com/rSDOyfvaG5