「２０２５年のＩＰＯ」が１０位にランクアップ、オリオン好スタートで１０月ＩＰＯにも関心度上昇＜注目テーマ＞

★人気テーマ・ベスト１０

１ 人工知能

２ 半導体

３ 地方銀行

４ データセンター

５ 量子コンピューター

６ 防衛

７ ＪＰＸ日経４００

８ 下水道

９ ペロブスカイト太陽電池

１０ ２０２５年のＩＰＯ



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「２０２５年のＩＰＯ」が１０位にランクアップしている。



沖縄に本社を置く製造業で初の上場企業となることで注目されていたオリオンビール<409A.T>が９月２５日に東証プライム市場に新規上場し、公開価格８５０円の２．２倍に当たる１８６３円で初値をつける上々のスタートとなったことで、ＩＰＯへの人気が高まっている。きょう東証グロース市場に上場したライトノベルレーベルの「オーバーラップ文庫」などを刊行するオーバーラップホールディングス<414A.T>は公開価格１６５０円を１１７円（７．１％）下回る１５３３円で初値をつけたが、９月までに上場した３７社のうち３３社の初値が公開価格（ソニーフィナンシャルグループ<8729.T>は流通参考値段）を上回るスタートとなっており、引き続きＩＰＯ市場への高い関心がうかがえる。



今後も、コンサルティングファームをはじめ、投資ファンドや金融機関といったプロフェッショナルファームへの人材紹介サービスを主力とするムービン・ストラテジック・キャリア<421A.T>（１０月６日東証グロース上場予定）、フォトマスクの製造・販売を手掛けるテクセンドフォトマスク<429A.T>（１０月１６日東証プライム上場予定）、データベースマーケティングにより企業の営業活動を支援するユーソナー<431A.T>（１０月１７日東証グロース上場予定）など注目企業のＩＰＯが予定されており、「２０２５年のＩＰＯ」への高い関心は続きそうだ。



出所：MINKABU PRESS