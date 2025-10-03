超ときめき宣伝部、幼少期の“初出し”写真を公開「生まれたときからアイドル」「びっくりするくらいかわいい」
アイドルグループ・超ときめき▼（ハート）宣伝部が3日、都内で行われたKenvue『超ときめき 宣伝部×ジョンソン ボディケアVCアロマミルク』記者発表会に登場。メンバーの幼少期の“初出し”写真を公開した。
【貴重写真】可愛すぎる…！“初出し”幼少期の超ときめき宣伝部メンバー
超ときめき宣伝部は、辻野かなみ、杏ジュリア、坂井仁香、小泉遥香、菅田愛貴、吉川ひよりの6人組アイドルグループ。2024年に「最上級にかわいいの！」、2025年に「超最強」が15億回を突破するなど立て続けにSNSで大ヒットしている。
イベントでは、「ジョンソン ボディケア」が20周年であることにちなみ、20年前のメンバーの写真がモニターに映された。6人全員の幼少期の写真が公開され、小泉は「ちょっと恥ずかしいんですけど、生まれたときからアイドルというか…自分で言うのもなんなんですけど、びっくりするくらいかわいいなと思います（笑）。いまみんなと一緒にこうして活動できているのが奇跡の様に感じます」とにっこり。
杏は「『ジョンソン ボディケア』さんは私たちと同世代というか。同じだけ歩んできた感じがあるので、今回コラボさせていただいてうれしいです」と喜びつつ、「これは私自身初めて出した写真なんですけど、メンバーの初めて見た写真があったりするので見られてよかったなと思います！」と声を弾ませた。
また、今年デビュー10周年イヤーを迎えた同グループにちなみ“ときめき”や“かわいさ”を維持する秘けつを聞かれると、辻野は「自分を好きでいることが大切かなと思います。そのためにスキンケアやボディケアを毎日欠かさずやって、自分に自信をつけられるようにしています！」といい、杏は「私たちはみなさんに“ときめき”を発信させていただいているんですが、自分が心からときめくことが大事かなと思います」と明かしていた。
メンバーたちが出演したWeb CM公開・デジタルプレゼントキャンペーン「全身美容パックでときめく私に」のコンテンツと連動して、ブランド初のPOPUPイベント「シェアハウス“とき宣ハウス”の庭」を期間限定で渋谷にオープンする。
