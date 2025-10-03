中沢元紀、事務所所属4周年を報告 5年目への期待と意気込みつづる「4年前には想像できない景色を見せていただいてます」
俳優の中沢元紀（25）が2日、自身のインスタグラムを更新。「昨日10/1で、事務所に所属して4年が経ちました！」と報告し、現在までとこれからへの思いをつづった。
【写真】“幼少期の千尋”平山正剛と並んでピースの2ショットを披露した中沢元紀
中沢は続けて「4年目もたくさんの作品に参加させていただき、4年前には想像できない景色を見せていただいてます。昨日も、めざましテレビに10月のマンスリーエンタメプレゼンターとしてまた新たな景色を見させていただきました。5年目がスタートし、これからどんな景色が見れるのか楽しみです」「たくさん心動かして貪欲に頑張っていくので、皆さんもついてきていただけたら嬉しいです いつも応援ありがとうございます！5年目の中沢もよろしくお願いします！ #中沢元紀4歳」とつづり、自身の直近の活動をまとめた写真をアップした。
この投稿にファンからは「あんぱんの千尋で元紀くんを知る事ができました 本当に凄い！の一言でした。5年目もどんな役が見られるのか楽しみです」「朝ドラ、映画、写真集発売、舞台忙しいですね!!これからも頑張って下さい」「いつも応援してます。体にだけは気をつけて、いつも幸せでいてほしいです」「『下剋上球児』で元紀くんを初めて見た時『ステキな俳優さんだな』と思ったのですが、あれから2年。いろんな作品でいろんな表情を届けてもらえて、嬉しいです」「毎年毎年去年を超えるような活躍を見れてとっても嬉しいです」「ついて行きますよ！頑張ってねー」など、たくさんの祝福や激励などの声が寄せられている。
中沢は、俳優・小栗旬が代表取締役社長を務める芸能事務所のトライストーン・エンタテイメントに所属。TBS日曜劇場『下剋上球児』（2023年）、NHK連続テレビ小説『あんぱん』、フジテレビ系水10ドラマ『最後の鑑定人』（25年）などに出演。今月はフジテレビ系『めざましテレビ』のエンタメプレゼンターも務めており、また今後もさまざまなドラマや舞台などへの出演が決定しているなど、ますますの活躍が期待されている。
【写真】“幼少期の千尋”平山正剛と並んでピースの2ショットを披露した中沢元紀
中沢は続けて「4年目もたくさんの作品に参加させていただき、4年前には想像できない景色を見せていただいてます。昨日も、めざましテレビに10月のマンスリーエンタメプレゼンターとしてまた新たな景色を見させていただきました。5年目がスタートし、これからどんな景色が見れるのか楽しみです」「たくさん心動かして貪欲に頑張っていくので、皆さんもついてきていただけたら嬉しいです いつも応援ありがとうございます！5年目の中沢もよろしくお願いします！ #中沢元紀4歳」とつづり、自身の直近の活動をまとめた写真をアップした。
中沢は、俳優・小栗旬が代表取締役社長を務める芸能事務所のトライストーン・エンタテイメントに所属。TBS日曜劇場『下剋上球児』（2023年）、NHK連続テレビ小説『あんぱん』、フジテレビ系水10ドラマ『最後の鑑定人』（25年）などに出演。今月はフジテレビ系『めざましテレビ』のエンタメプレゼンターも務めており、また今後もさまざまなドラマや舞台などへの出演が決定しているなど、ますますの活躍が期待されている。