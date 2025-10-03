ラグビー“笑わない男”稲垣啓太、妻とキメキメ2ショット披露「映画のワンシーン」「まじでかっこよすぎるお二人」 シャネルの展示会に夫婦で参加
ラグビー・埼玉パナソニックワイルドナイツに所属し“笑わない男”として知られる稲垣啓太（35）が2日、自身のインスタグラムを更新。妻でモデルの稲垣貴子（新井貴子、34）との“キメキメ”2ショットを披露した。
【写真】「映画のワンシーン」“笑わない男”稲垣啓太＆妻のキメキメ2ショット
この日、シャネルによる展示会『la Galerie du 19M Tokyo』に夫婦そろって参加。啓太は「護衛」と一言添え、ビシッとスーツ姿で決めた啓太と華麗なドレスを着こなす貴子の夫婦ショットを公開した。
ファンからは「素敵」「まじでかっこよすぎるお二人」「最強です」「誰も近寄れない」「映画のワンシーン」などの声が寄せられている。
