ORANGE RANGEのNAOTOによるソロプロジェクトnaotohiroyama、DJツアー最終公演を前に最新作を配信リリース
ORANGE RANGEのリーダー兼ギタリストのNAOTOよるソロ名義のプロジェクトnaotohiroyamaが10月1日、最新作「hippo」を10月1日に配信リリースした。9月リリースの「exotic」に続く2ヵ月連続リリースとなる。
今週末の10月4日、東京・中目黒 solfaにて開催される自身初のリリースDJツアーファイナルを目前にドロップされる「hippo」は、ダンスフロアを熱狂させるミニマルかつ先鋭的なテクノトラックであり、ジャンルやフォーマットの枠を超えて、常に音楽の可能性を拡張し続けるnaotohiroyamaの新たなフェーズを示すものとして届けられる。
■『hippo』
2025.10.01 RELEASE
SUPER ((ECHO)) LABEL
01 hippo
Recorded and Mixed by naotohiroyama
at NAOTOnoHEYA (SUPER ((ECHO)) ENGINEER)
Mastered by Kentaro Kimura at KIMKEN STUDIO
■『exotic』
2025.09.10 RELEASE
SUPER ((ECHO)) LABEL
01 exotic
Recorded and Mixed by naotohiroyama
at NAOTOnoHEYA (SUPER ((ECHO)) ENGINEER)
Mastered by Kentaro Kimura at KIMKEN STUDIO
■＜naotohiroyama「exotic」RELEASE TOUR - supported by brix-＞
2025.10.04(土) 東京・中目黒solfa
open：22:00
CHARGE：\4,000+1D
