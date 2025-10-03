スピッツ、公式TikTok開設。本日より新曲「灯を護る」音源一部先行配信
本日、スピッツの公式TikTokアカウントが開設された。
公式TikTokアカウントでは今後、新曲「灯を護る」をはじめ最新コンテンツがアップされていく予定だ。また、10月6日(月)のリリースに先駆けて、本日よりTikTok、Instagram、YouTubeで新曲「灯を護る」音源の一部が先行配信されている。
「灯を護る」は、10月4日(土)23:00よりテレ東系列ほかにて放送開始のTVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3 オープニング主題歌。スピッツのシングルリリースは、劇場版『名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）』主題歌としてリリースされ、4 億ストリーミングヒットとなった「美しい鰭」以来、2年半ぶりとなる。
先日9月28日(日)に主題歌とリリース情報が解禁され、あわせて『SPY×FAMILY』Season 3ノンクレジットオープニング映像が公開となった。
■「灯を護る」SNS先行配信
https://spitz.lnk.to/PtL_sns
■47th Single「灯を護る」 (読み：ヒヲマモル)
2025年10月6日(月)0時配信リリース
配信予約 https://spitz.lnk.to/PtL
TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3 オープニング主題歌
■TVアニメ『SPY×FAMILY』
【Season 3】10月4日(土)23:00よりテレ東系列ほかにて放送開始
テレビ東京 10月4日（土）より 毎週土曜23:00〜
テレビ大阪 10月4日（土）より 毎週土曜23:00〜
テレビ愛知 10月4日（土）より 毎週土曜23:00〜
テレビせとうち 10月4日（土）より 毎週土曜23:00〜
テレビ北海道 10月4日（土）より 毎週土曜23:00〜
TVQ九州放送 10月4日（土）より 毎週土曜23:00〜
BSテレ東 10月5日（日）より 毎週日曜24:30〜
AT-X 10月7日（火）より 毎週火曜22:30〜
テレビ和歌山 10月17日（金）より 毎週金曜17:26〜
南海放送 10月18日（土）より 毎週土曜24:55〜
テレビ静岡 10月19日（日）より 毎週日曜5:25〜
さくらんぼテレビジョン 10月19日（日）より 毎週日曜9:30〜
テレビユー福島 10月23日（木）より 毎週木曜24:59〜
石川テレビ 10月25日（土）より 毎週土曜16:00〜
アニマックス 10月25日（土）より 毎週土曜21:00〜
■公式サイト：https://spy-family.net/
■公式Ｘ：https://twitter.com/spyfamily_anime
■公式LINE：https://lin.ee/evp4YiJ
■公式Instagram：https://www.instagram.com/spy_family_official/
■公式YouTube：https://www.youtube.com/@TOHOanimation
■リリース情報
■『ハチミツ 30th Anniversary Edition』
2025年9月17日(水)発売
■CD(期間限定生産盤)【1SHM-CD+1Blu-ray(三方背ケース入り紙トレイ仕様)】
UPCH-7779 5,808円(税込)
＜CD＞ 全15曲 Remastered by Emily Lazar
01. ハチミツ
02. 涙がキラリ☆
03. 歩き出せ、クローバー
04. ルナルナ
05. 愛のことば
06. トンガリ’95
07. あじさい通り
08. ロビンソン
09. Y
10. グラスホッパー
11. 君と暮らせたら
Bonus Tracks
12. 愛のことば (Live from Spitzbergen 30th Anniversary Tour “GO!GO!スカンジナビア vol.8”)
13. ロビンソン (Live from SPITZ JAMBOREE TOUR ’23-’24 “HIMITSU STUDIO”)
14. 君と暮らせたら (Live from Spitzbergen 30th Anniversary Tour “GO!GO!スカンジナビア vol.8”)
15. ルナルナ (Live from ロックロックこんにちは！Ver.26 -tsumu-)
＜Blu-ray＞
・ロビンソン (Music Video HD Remaster)
・涙がキラリ☆ (Music Video HD Remaster)
・ハチミツ (Music Video HD Remaster)
・愛のことば (Music Video HD Remaster)
・涙がキラリ☆ (Live at NHKホール on 17th Feb. 1996 from SPITZ JAMBOREE TOUR “TONGARI ’95-’96”)
・歩き出せ、クローバー (Live at NHKホール on 17th Feb. 1996 from SPITZ JAMBOREE TOUR “TONGARI ’95-’96”)
・ハチミツ (Live at NHKホール on 17th Feb. 1996 from SPITZ JAMBOREE TOUR “TONGARI ’95-’96”)
・トンガリ’95 (Live at 志度町野外音楽広場テアトロンon 31st Aug. 1996 from THE GREAT JAMBOREE ’96 IN SHIDO “瀬戸内夕焼け兄弟。”)
■カセットテープ(完全限定生産)【1CT】
UPTH-1603 3,300円(税込)
Remastered by Emily Lazar
＜SIDE A＞
01. ハチミツ
02. 涙がキラリ☆
03. 歩き出せ、クローバー
04. ルナルナ
05. 愛のことば
06. トンガリ’95
07. あじさい通り
＜SIDE B＞
01. ロビンソン
02. Y
03. グラスホッパー
04. 君と暮らせたら
Bonus Tracks
05. 愛のことば (Live from Spitzbergen 30th Anniversary Tour “GO!GO!スカンジナビア vol.8”)
06. ロビンソン (Live from SPITZ JAMBOREE TOUR ’23-’24 “HIMITSU STUDIO”)
07. 君と暮らせたら (Live from Spitzbergen 30th Anniversary Tour “GO!GO!スカンジナビア vol.8”)
08. ルナルナ (Live from ロックロックこんにちは！Ver.26 -tsumu-)
■アナログ盤(完全限定生産) 【2LP(重量盤/カラーヴァイナル)】
UPJH-9101/2 5,280円(税込)
Remastered by Emily Lazar
＜SIDE A＞
01. ハチミツ
02. 涙がキラリ☆
03. 歩き出せ、クローバー
04. ルナルナ
＜SIDE B＞
01. 愛のことば
02. トンガリ’95
03. あじさい通り
＜SIDE C＞
01. ロビンソン
02. Y
03. グラスホッパー
04. 君と暮らせたら
＜SIDE D＞
Bonus Tracks
01. 愛のことば (Live from Spitzbergen 30th Anniversary Tour “GO!GO!スカンジナビア vol.8”)
02. ロビンソン (Live from SPITZ JAMBOREE TOUR ’23-’24 “HIMITSU STUDIO”)
03. 君と暮らせたら (Live from Spitzbergen 30th Anniversary Tour “GO!GO!スカンジナビア vol.8”)
04. ルナルナ (Live from ロックロックこんにちは！Ver.26 -tsumu-)
