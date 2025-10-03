女優の高岡早紀（52）が、2日深夜放送のテレビ朝日「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）に出演。自身が経験した恋愛について赤裸々に語った。

別れ話の話題になり、「失恋して泣いたりすることはありました？」と聞かれた高岡は「えっとね、泣いた時ある」と告白。「ある程度長く付き合っちゃうと」と続け、「で、別れたくなかったら、別れなきゃいけないにしても、どちらにしても泣きますよね」と打ち明けた。

番組MCの「南海キャンディーズ」山里亮太が「でもその涙を見た相手は、気持ちが揺らいだりすることはなかったんですか？」と想像すると、高岡は「だから何回か経て。“じゃあもうちょっと一緒にいようか”みたいな」と振り返り、最終的には別れたものの「その“別れましょう”っていうことからの流れだから、もうちょっと“あと2、3日ね”じゃないけど、気持ちを慣らしていく。2人の別れていくための慣らし期間」と話した。

そして「今一番印象に残っている別れは、今思い出したんですけど、“このまま2人で逃避行みたいなことはできるかい？”みたいな話になった」と回想。2人で将来を考えた際、「“2人で逃げられるかい”ってなった時に、“逃げられないね”っていうことになって、“じゃあお別れしたほうがいいね”って」と明かし、「凄い大人みたいな話ですけど、でもそれ20歳前半の頃のアレですけど、あった。だからあんまり悲しくなかった」と語っていた。