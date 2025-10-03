千葉ロッテマリーンズは11月23日、ZOZOマリンスタジアムでファン感謝デー「MARINES FAN FEST 2025」を開催すると発表した。全席指定で開催され、チケットの抽選販売は10月10日から順次開始する。

メインコンテンツはFAN FEST恒例の「マリーンズ白黒対決」と題し、選手が「TEAM WHITE」と「TEAM BLACK」に分かれてさまざまな対決イベントを実施し、写真撮影会やサイン会などのファンサービスイベントも予定している。昨年に引き続き、総合司会は清水久嗣アナウンサー、アシスタントMCはタレントの倉持明日香、両チームの応援リポーターはお笑い芸人「ぺこぱ」が務める。

ぺこぱの松陰寺太勇は「ロッテネーーース！幕張の風がフォレを呼んでいる。フォレの名は松陰寺太勇だ！どうもありがとう。今年も千葉ロッテマリーンズファン感謝祭に呼んでいただき心より奉り候。シーズン戦い抜いた選手への感謝の気持ちと来年へのエールを送りつつ、楽しい一日にしましょう！マリーンズ！ファイティン！！」、シュウペイは「今年も千葉ロッテマリーンズファン感謝デーのMCに抜擢していただきありがとうございます！声かけておくんなましー！写真もたくさん撮っておくんなましー！期待しておくんなましー！」とコメントを寄せた。

「MARINES FAN FEST2025」のイベント内容、チケットに関する詳細は決定次第、球団公式ホームページで発表される。

＜MARINES FAN FEST 2025開催詳細＞

【開催日】11月23日（日・祝）

【開催場所】ZOZOマリンスタジアム

【開会時間】11時00分〜（開場9時30分）

※少雨決行、荒天時は中止となる場合あり

※開場時間、開会時間は変更になる場合あり

【チケット販売】抽選販売は10月10日（金）より順次販売開始予定