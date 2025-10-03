²¬ºê°ê»á¡¡¸½Ìò»þÂå¤Îµð¿ÍÅê¼ê¿Ø¤Ç¡Ö°ìÈÖ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×Áª¼ê¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¡¡¡Ö¤À¤«¤é¡Ä¡×
¡¡¸µµð¿Í¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿²¬ºê°ê»á¡Ê64¡Ë¤¬3Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£¸½Ìò»þÂå¤ËºÇ¤â¥³¥ó¥È¥È¥í¡¼¥ë¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¸µµð¿Í¤ÎÅê¼ê¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¸µµð¿Í¤ÎËê¸¶´²¸Ê»á¡¢µÜËÜÏÂÃÎ»á¤È¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¥È¡¼¥¯Á°¤Ë¤Ïô¢¸¶»á¤ÈµÜËÜ»á¤¬5¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿Àð¤Ë¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅö¤Æ¤ë¥²¡¼¥à¤ÇÂÐ·è¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ·è¤Î¾¡¼ÔÍ½ÁÛ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢MC¤Î¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×ß·ÉôÍ¤¤«¤é¡Ö²¬ºê¤µ¤ó¤«¤é¸«¤Æ¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿²¬ºê»á¤Ï¡ÖËê¸¶¤Ï¸½ÌòÃæ¡¢¹äµåÅê¼ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Åö»þ°ìÈÖ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ú¸À¡£
¡¡¡ÖËê¤¬°ìÈÖ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¡£ºØÆ£¡Ê²í¼ù¡Ë¤è¤ê¡¢·¬ÅÄ¡Ê¿¿À¡¡Ë¤è¤ê¡¢µÜËÜ¤è¤ê¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÏËê¸¶¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¡¢¡Ö¤À¤«¤é¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡Ê´°Á´»î¹ç¡Ë¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ß·Éô¤¬¡ÖµÜËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ä¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢²¬ºê»á¤Ï¡ÖµÜËÜ¤Ï¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¢¤Ã¤µ¤êÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡µÜËÜ»á¤Ï¡ÖËÍ¤é¤Î»þÂå¤ÏÀèÈ¯3ËÜÃì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ëê¸¶¤È¡¢ºØÆ£¡¢·¬ÅÄ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌÜ¤Î¾å¤Î¤¿¤ó¤³¤Ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£¡Ö¤½¤Î3¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤â¤Ã¤È¡Ä¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£