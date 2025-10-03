シェーン・ガラスのドラムクリニックが2025年12月、東京および大阪で開催されることが決定した。

先ごろ開催された＜B’z presents UNITE #02＞で圧巻のドラミングを披露したシェーン・ガラスが、今冬の＜B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP-＞へサポートドラマーとして参加することが決定し、再来日を果たす。ドラムクリニックはそれに伴うかたちで行われるものだ。

＜Shane Gaalaas ドラムクリニック 2025＞は、洗練されたドラムスタイル、圧倒的なテクニック、そして魂を揺さぶるグルーヴを、東京および大阪の2都市で体感できるチャンスとなる。デモンストレーションとトークセッションを通じて、シェーン自身のプレイへのこだわりやアプローチが余すことなく披露されるとのことだ。

■＜Shane Gaalaas ドラムクリニック 2025＞

【東京】

12月04日(木) 羽田 TIAT SKY HALL

open18:30 / start19:00

▼チケット ※全席指定

前売り ￥4,500-(税込)

当日券 ￥5,000-(税込)

発売日：10月10日(金)10:00

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/shanegaalaas-drc/ (Pコード：310-309) 【大阪】

12月22日(月) 梅田シャングリラ

open18:30 / start19:00

▼チケット ※全席指定

前売り ￥4,500-(税込)

当日券 ￥5,000-(税込)

※別途Drink代 ￥600

発売日：10月10日(金)10:00

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/shanegaalaas-drc/ (Pコード：310-309) 主催・企画制作：パール楽器製造(株)

制作協力：CITTA’WORKS

協力：(株)バーミリオン／(株)ホワイトドリーム

（問）パール楽器製造(株) 047-484-9111

