B’zサポートドラマーのシェーン・ガラス、＜ドラムクリニック 2025＞を12月東阪開催
シェーン・ガラスのドラムクリニックが2025年12月、東京および大阪で開催されることが決定した。
先ごろ開催された＜B’z presents UNITE #02＞で圧巻のドラミングを披露したシェーン・ガラスが、今冬の＜B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP-＞へサポートドラマーとして参加することが決定し、再来日を果たす。ドラムクリニックはそれに伴うかたちで行われるものだ。
＜Shane Gaalaas ドラムクリニック 2025＞は、洗練されたドラムスタイル、圧倒的なテクニック、そして魂を揺さぶるグルーヴを、東京および大阪の2都市で体感できるチャンスとなる。デモンストレーションとトークセッションを通じて、シェーン自身のプレイへのこだわりやアプローチが余すことなく披露されるとのことだ。
■＜Shane Gaalaas ドラムクリニック 2025＞
【東京】
12月04日(木) 羽田 TIAT SKY HALL
open18:30 / start19:00
▼チケット ※全席指定
前売り ￥4,500-(税込)
当日券 ￥5,000-(税込)
発売日：10月10日(金)10:00
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/shanegaalaas-drc/ (Pコード：310-309)
【大阪】
12月22日(月) 梅田シャングリラ
open18:30 / start19:00
▼チケット ※全席指定
前売り ￥4,500-(税込)
当日券 ￥5,000-(税込)
※別途Drink代 ￥600
発売日：10月10日(金)10:00
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/shanegaalaas-drc/ (Pコード：310-309)
主催・企画制作：パール楽器製造(株)
制作協力：CITTA’WORKS
協力：(株)バーミリオン／(株)ホワイトドリーム
（問）パール楽器製造(株) 047-484-9111
