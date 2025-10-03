岡副麻希、娘との2ショット公開「大きくなった」「美しいママ」と反響
【モデルプレス＝2025/10/03】フリーアナウンサーの岡副麻希が2日、自身のInstagramを更新。娘との2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】岡副麻希「大きくなった」と話題の娘との2ショット
岡副は「三島方面の帰りに寄ったので三島店」と行きつけの寿司屋での写真を公開。娘を抱きかかえ、ピースサインをして笑顔を見せた様子を写している。「お店の方たちがもはや孫のように娘を愛でてくださってほんっとうにありがたい」と感謝をつづった。
この投稿に、ファンからは「娘ちゃん大きくなった」「美しいママ」「微笑ましい」「素敵な親子」「お寿司良いですね」「可愛らしい」といった声が上がっている。
岡副は、2022年4月に夫でレーシングドライバーの蒲生尚弥選手との結婚を発表。2024年5月5日に、第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
