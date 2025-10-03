桜田ひより、美デコルテ輝くウェディングドレス姿に絶賛の声「お姫様みたい」「可愛すぎる」
【モデルプレス＝2025/10/03】女優の桜田ひよりが2日、自身のInstagramを更新。ウェディングドレス姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】桜田ひより、素肌輝くウェディングドレス姿
桜田は「PLACOLE＆DRESSYの表紙をさせていただきました」とつづり、ウェディングブランド「PLACOLE＆DRESSY」のカバーモデルを務めた際の写真を公開。純白のウェディングドレスを着用し、美しいデコルテを披露している。また、花柄があしらわれた別のドレス姿や、ベールを被ったショットも載せられている。
この投稿に、ファンからは「結婚したのかと思った！」「お姫様みたい」「可愛すぎる」「美しすぎる」「見惚れてしまう」「スタイル抜群」「すべてが憧れ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】桜田ひより、素肌輝くウェディングドレス姿
◆桜田ひより、ウェディングドレス姿で美しいデコルテを披露
桜田は「PLACOLE＆DRESSYの表紙をさせていただきました」とつづり、ウェディングブランド「PLACOLE＆DRESSY」のカバーモデルを務めた際の写真を公開。純白のウェディングドレスを着用し、美しいデコルテを披露している。また、花柄があしらわれた別のドレス姿や、ベールを被ったショットも載せられている。
◆桜田ひよりの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「結婚したのかと思った！」「お姫様みたい」「可愛すぎる」「美しすぎる」「見惚れてしまう」「スタイル抜群」「すべてが憧れ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】