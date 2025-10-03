Hey! Say! JUMPの新曲 「GHOST」が、10月8日(水)配信リリースされることが決定した。

本作は、思わず踊り出したくなるようなキャッチーなハロウィンソング。クールなのにどこか憎めないゴーストたちを豊かな歌声で存分に表現した、ダークでおちゃめな楽曲になっている。

“人間を怖がらせちゃうぞ”と意気込む見習いゴーストたちが化けて出るようなクラシカルなストリングスとデジタルサウンドの融合、そして中毒性抜群のおちゃめな歌詞で、夜更けのワクワク感を楽しめる。

振付を担当したのは、宮近海斗(Travis Japan) & Macoto(RHT.) 。一音たりとも逃さない音どりの中にも、可愛らしいゴーストが紛れたキャッチーな振り付けとなっている。

「GHOST」MVは、YouTube「JUMPチャンネル」にて10月8日(水) 21時にプレミア公開決定。

また、グループ初となるデジタルダウンロードキャンペーンの実施も決定している。

Digital Single「GHOST」

2025.10.08 Release (品番:LCDA-0334)

詳細：https://www.storm-labels.co.jp/s/js/news/detail/14130