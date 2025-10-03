杉咲花、朝ドラ「とと姉ちゃん」オーディション直前に土屋太鳳と交わした会話「ある意味バトンタッチしたんだ」と共演者驚き
【モデルプレス＝2025/10/03】女優の杉咲花が10月3日、NHK総合「あさイチ」（毎週月〜金曜あさ8時15分〜）に出演。女優・土屋太鳳との秘話を明かす場面があった。
【写真】土屋太鳳、杉咲花に寄り添い笑顔
この日、同番組には杉咲の親友である土屋がVTR出演した。杉咲は土屋との思い出について、自身が出演していた連続テレビ小説「とと姉ちゃん」（同局系／2016年）のオーディションを回顧。「（椅子に座り）出番を待っていたら、当時太鳳ちゃんが『まれ』（同局系連続テレビ小説／2015年）の撮影をしていて。通りかかって『太鳳ちゃんだ！』と思ったんですけどタイミングを失ってしまって『あ〜…』と思っていたら気づいてこっちに来てくれて」と当時「まれ」の主演を務めていた土屋と偶然出会ったことを振り返った。
続けて「『何しにきたの？』って言われて『オーディションなんだよね』って言ったら『花は絶対大丈夫だよ、受かるよ』って手を握ってくれて、本当にそこでパワーをいただいて。『なんて優しい人なんだろう』って思いました」と話し、にっこり。キャスターとして出演していた博多華丸・大吉の博多華丸が「ある意味バトンタッチしたんだ」と驚くと杉咲は「そうですね」と頷いていた。
「とと姉ちゃん」では、高畑充希演じる主人公・小橋常子の妹を演じた杉咲。2020年には、同局系連続テレビ小説「おちょやん」にて主演を務めた。なお、杉咲と土屋は「黒の女教師」（TBS系／2012年）、「海に眠るダイヤモンド」（同局系／2024年）にて共演している。（modelpress編集部）
◆杉咲花、朝ドラのオーディションを回顧
◆杉咲花「とと姉ちゃん」で主人公・小橋常子（高畑充希）の妹演じる
